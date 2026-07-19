Incidente stradale a Cervasca: coinvolte tre vetture

Un incidente stradale si è verificato questa sera a Cervasca lungo la strada provinciale 422, nei pressi del supermercato, in cui sono rimaste coinvolte tre auto.

Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Cuneo per le operazioni di messa in sicurezza dei veicoli e della carreggiata. I carabinieri si sono occupati dei rilievi necessari a stabilire la dinamica del sinistro e hanno provveduto alla gestione della viabilità, che ha subito code e rallentamenti. Il traffico è stato momentaneamente deviato lungo percorsi alternativi per consentire lo svolgimento delle operazioni. Presente anche il personale sanitario del 118 per la verifica delle condizioni delle persone a bordo e l'accertamento di eventuali feriti.