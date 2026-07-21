Sanità, il dottor Manuel Burdese è il nuovo direttore della Nefrologia e Dialisi dell’Asl Cn2

L’Asl Cn2 ha annunciato la nomina del dottor Manuel Burdese quale nuovo direttore della Struttura complessa di Nefrologia e Dialisi, incarico assunto a decorrere dallo scorso 1° luglio. La struttura rappresenta il punto di riferimento per la diagnosi, il monitoraggio e la cura delle malattie renali acute e croniche, garantendo la presa in carico dei pazienti dalla prevenzione al follow-up post-trapianto.

Laureato con lode in Medicina e Chirurgia nel 1997 all’Università degli Studi di Torino e specializzato in Nefrologia, Manuel Burdese ha maturato una significativa esperienza presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni Battista di Torino. Nel corso della carriera ha sviluppato competenze specifiche nella cura delle glomerulopatie, delle malattie rare e genetiche, nella nefrologia interventistica e nella gestione del trapianto renale.

Nel 2024 è stato nominato direttore della Struttura complessa di Nefrologia, dialisi e trapianto renale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, ruolo che ha ricoperto prima di approdare all’Asl Cn2.

"Accogliamo con grande piacere il dottor Burdese nella nostra azienda sanitaria – dichiara la direttrice generale dell’Asl Cn2, dottoressa Paola Malvasio –. La sua esperienza, maturata in centri italiani di riferimento, rappresenta un valore importante per sviluppare un servizio capace di coniugare competenza specialistica, innovazione e vicinanza ai pazienti. Intendiamo rafforzare ulteriormente i servizi offerti all’utenza con una forte integrazione tra ospedale e territorio".

"Sono molto orgoglioso di entrare a far parte dell’Asl Cn2 e di assumere la direzione della struttura – afferma il dottor Manuel Burdese –. Ho trovato un gruppo di professionisti molto preparati e motivati, con i quali condividere un percorso di crescita orientato al miglioramento continuo della qualità delle cure. L’obiettivo sarà mettere a disposizione dei cittadini competenze elevate, innovazione organizzativa e attenzione alla cura della persona".