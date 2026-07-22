Centenario S.Bernardo: la Festa dell’Acqua anima Garessio e Ormea per tre giorni

Garessio e Ormea si preparano a tre giorni di festa per celebrare il centenario di Acqua S.Bernardo: dal 24 al 26 luglio la “Festa dell’Acqua – Speciale Centenario S.Bernardo” trasformerà l’Alta Val Tanaro in un palcoscenico diffuso di eventi tra sport, cultura, enogastronomia e natura.

Il programma si apre venerdì 24 con l’apertura degli stand enogastronomici e delle aree street food a Garessio e Ormea; nel capoluogo sarà possibile partecipare alle visite guidate dello stabilimento S.Bernardo e assistere alla “12 Ore di Sport in Notturna” in Piazza d’Armi, seguita dal DJ set di UbiJ, mentre a Ormea sono previsti laboratori scientifici per i bambini.

Sabato 25, giornata centrale delle celebrazioni, vedrà l’inaugurazione ufficiale al Piazzale Indemini con il Direttore Generale Antonio Biella e le istituzioni, il talk “Acqua e prati: una storia lunga cent’anni” con il professor Francesco Sottile e una ricca offerta di visite guidate, escursioni e attività sportive; nel pomeriggio esibizioni di danza e la serata musicale con The Waves Project a Garessio, mentre Ormea ospiterà il “Parco Scenico” di illusionismo e la serata con i Figli delle Stelle.

Domenica 26 la manifestazione celebrerà il legame tra territorio, memoria e comunità: l’alba si aprirà con una pedalata amatoriale cui parteciperanno il Direttore Generale Antonio Biella e i campioni Federico Pellegrino e Guglielmo Bosca; per tutta la giornata mercatini, trekking, visite allo stabilimento e il Trekking dell’Acqua alla scoperta delle sorgenti museali e storiche del Colle San Bernardo.

Alle 16 è in programma “Pillole di storia S.Bernardo” e alle 16.30, al Parco delle Fonti, l’anteprima assoluta del romanzo storico Ondina di Paola Gula, ispirato alle vicende umane e industriali che hanno segnato il secolo dell’acqua.

La giornata si chiuderà con la tradizionale Carrera Saracina nei borghi di Poggiolo e Maggiore e i saluti finali alle 21.

«Celebrare i cento anni di Acqua S.Bernardo significa celebrare una storia che appartiene a un intero territorio», dichiara Antonio Biella, Direttore Generale di Acqua S.Bernardo, che sottolinea come la Festa dell’Acqua voglia essere un momento di incontro, partecipazione e valorizzazione delle radici locali guardando al futuro con rispetto per l’ambiente e attenzione alle persone.

La manifestazione, a ingresso libero per la maggior parte degli eventi, propone attività per tutte le età: visite guidate allo stabilimento (info e prenotazioni via promozione@fontisanbernardo.it), escursioni e attività su prenotazione (numeri indicati nei canali ufficiali), mercatini e aree food attive nei centri di Garessio e Ormea. L’iniziativa è un’occasione per riscoprire sorgenti, paesaggi e storie che hanno reso l’Alta Val Tanaro una terra di eccellenze e tradizioni legate all’acqua.