Novello investe nei suoi luoghi simbolo: nuove panchine e un ingresso rinnovato al paese

Prosegue a Novello un percorso di piccoli interventi di riqualificazione urbana pensati per valorizzare gli spazi pubblici e rendere ancora più accoglienti il centro storico e le frazioni.

Nei giorni scorsi sono state installate due nuove panchine rosse sulla balconata di piazza Caduti, accanto alla finestra panoramica affacciata sulle colline delle Langhe. Un punto particolarmente frequentato da residenti e visitatori che, grazie ai nuovi arredi, offrirà ulteriori occasioni di sosta e di contemplazione del paesaggio.

Contestualmente l'Amministrazione comunale ha provveduto a collocare altre due panchine nella frazione Bergera, con l'obiettivo di offrire nuovi spazi di aggregazione e valorizzare anche le aree decentrate del territorio comunale.

Gli interventi proseguiranno nei prossimi giorni con l'installazione, all'ingresso del paese dalla rotonda di via Giordano, di una scritta in laminato con la dicitura "Novello", pensata per identificare il borgo e accogliere chi arriva nel paese.

Si tratta di opere di dimensioni contenute ma inserite in un più ampio percorso di cura degli spazi pubblici, con l'obiettivo di rafforzare l'identità del paese, migliorare la fruibilità dei luoghi più rappresentativi e valorizzare il patrimonio paesaggistico che caratterizza Novello e le Langhe.