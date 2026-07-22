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Cronaca | 22 luglio 2026, 07:44

Rottura di un tubo dell'acqua nella notte: appartamento parzialmente allagato a Busca

Intervento dei Vigili del Fuoco in un condominio di via Piave per mettere in sicurezza l'alloggio danneggiato

Immagine archivio

Immagine archivio

Intervento dei Vigili del Fuoco nella notte di oggi, mercoledì 22 luglio, a Busca, dove la rottura di un tubo dell'acqua ha causato il parziale allagamento di un appartamento.

L'allarme è scattato intorno alle 3.45 in un condominio di via Piave. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco volontari di Busca, che ha provveduto a contenere la perdita e a mettere in sicurezza l'alloggio interessato.

L'intervento si è concluso con la sistemazione della situazione e il ripristino delle condizioni di sicurezza. Non si segnalano persone coinvolte o ferite.

redazione

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