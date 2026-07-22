Rottura di un tubo dell'acqua nella notte: appartamento parzialmente allagato a Busca

Intervento dei Vigili del Fuoco nella notte di oggi, mercoledì 22 luglio, a Busca, dove la rottura di un tubo dell'acqua ha causato il parziale allagamento di un appartamento.

L'allarme è scattato intorno alle 3.45 in un condominio di via Piave. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco volontari di Busca, che ha provveduto a contenere la perdita e a mettere in sicurezza l'alloggio interessato.

L'intervento si è concluso con la sistemazione della situazione e il ripristino delle condizioni di sicurezza. Non si segnalano persone coinvolte o ferite.