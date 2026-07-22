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Cronaca | 22 luglio 2026, 07:27

Tragedia nella notte a Cuneo: muore 25enne in un incidente sulla SP25

Il giovane è uscito di strada mentre rientrava a casa. Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori

Il tragico schianto che non ha lasciato scampo al ragazzo

Il tragico schianto che non ha lasciato scampo al ragazzo

Tragico incidente stradale nella notte a Cuneo. Un giovane di 25 anni ha perso la vita poco dopo le 2 lungo la strada provinciale SP25, in via Villafalletto.

Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo stava rientrando a casa quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del veicolo. L'incidente sarebbe avvenuto senza il coinvolgimento di altri mezzi: l'auto è uscita autonomamente di strada, finendo in un fosso a lato della carreggiata e schiantandosi violentemente contro un muretto.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 con un mezzo di soccorso medicalizzato della Misericordia, una squadra dei Vigili del Fuoco di Cuneo e gli agenti della Polizia Stradale.

All'arrivo dei soccorritori il giovane era ancora cosciente, ma le sue condizioni sono rapidamente peggiorate. Nonostante i prolungati tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario, per il 25enne non c'è stato nulla da fare.

La Polizia Stradale ha effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Quella odierna è la 19ª vittima della strada dall'inizio del 2026 sulle strade del cuneese. 

redazione

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