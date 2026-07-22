Tragedia nella notte a Cuneo: muore 25enne in un incidente sulla SP25

Tragico incidente stradale nella notte a Cuneo. Un giovane di 25 anni ha perso la vita poco dopo le 2 lungo la strada provinciale SP25, in via Villafalletto.

Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo stava rientrando a casa quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del veicolo. L'incidente sarebbe avvenuto senza il coinvolgimento di altri mezzi: l'auto è uscita autonomamente di strada, finendo in un fosso a lato della carreggiata e schiantandosi violentemente contro un muretto.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 con un mezzo di soccorso medicalizzato della Misericordia, una squadra dei Vigili del Fuoco di Cuneo e gli agenti della Polizia Stradale.

All'arrivo dei soccorritori il giovane era ancora cosciente, ma le sue condizioni sono rapidamente peggiorate. Nonostante i prolungati tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario, per il 25enne non c'è stato nulla da fare.

La Polizia Stradale ha effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Quella odierna è la 19ª vittima della strada dall'inizio del 2026 sulle strade del cuneese.