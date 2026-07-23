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Curiosità | 23 luglio 2026, 12:40

Da Vignolo al podio nazionale: Raffaella Giraudo è "Miss Mamma Italiana Eleganza 2026"

Successo alla finalissima di Abano Terme per la candidata residente in frazione Santa Croce. Aveva staccato il pass per la finale vincendo la selezione regionale a Torino

Da Vignolo al podio nazionale: Raffaella Giraudo è &quot;Miss Mamma Italiana Eleganza 2026&quot;

Splendido traguardo per il territorio cuneese nel concorso nazionale di bellezza e simpatia. Raffaella Giraudo, residente nella frazione Santa Croce del comune di Vignolo, ha conquistato la fascia di "Miss Mamma Italiana Eleganza" durante la finalissima di "Miss Mamma Italiana", tenutasi domenica 19 luglio nella cornice dell'Hotel Internazionale di Abano Terme.

La finale veneta ha visto sfidarsi le mamme vincitrici delle varie tappe regionali svolte in tutta Italia. La rappresentante di Vignolo si era aggiudicata il pass per l'atto conclusivo della manifestazione a novembre 2025, trionfando nella selezione regionale organizzata a Torino.

Durante la serata conclusiva ad Abano Terme, la giuria ha premiato il portamento, la raffinata presenza e la simpatia di Raffaella Giraudo, assegnando alla concorrente piemontese uno dei titoli nazionali più prestigiosi della rassegna.

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