Mellana di Boves, festa 2026 da record: cinque giorni di partecipazione e tradizione

Bilancio più che positivo per la festa di Mellana di Boves 2026, che si è chiusa dopo cinque giorni intensi, dal 16 al 20 luglio, all’insegna della partecipazione e della convivialità. Un’edizione che, complice anche il clima pienamente estivo, ha registrato numeri importanti e un apprezzamento diffuso.

Le serate gastronomiche si sono confermate tra i momenti più attesi e frequentati: grande successo per la polenta della serata conclusiva e per l’asado, andati esauriti, mentre le pinse continuano a distinguersi come una delle specialità più apprezzate della manifestazione.

Non sono mancati i momenti di intrattenimento, con il pubblico che ha animato le piste da ballo durante le diverse serate musicali. Molto partecipate anche le esposizioni, che hanno richiamato numerosi visitatori, così come le cerimonie religiose, sentite e condivise dalla comunità.

Spazio anche ai più giovani, protagonisti dei giochi organizzati nel pomeriggio di domenica, in un clima di festa che ha saputo coinvolgere tutte le fasce d’età. Da sottolineare il contributo determinante dei volontari, in particolare dei giovani e dei gruppi giovanili, che hanno collaborato attivamente alla riuscita dell’evento.

Archiviata con soddisfazione l’edizione 2026, la festa passa ora idealmente il testimone alla vicina frazione di Sant’Anna, pronta ad accogliere il pubblico nel prossimo fine settimana.