"SambuOc", venerdì 24 luglio Mario Dalmasso presenta “La delicatezza del silenzio”

Prosegue il calendario estivo “SambucOc”, rassegna dedicata alla valorizzazione della cultura occitana, della storia locale e delle tradizioni della Valle Stura. Venerdì 24 luglio alle ore 21, al Centro di Documentazione, è in programma la presentazione del romanzo La delicatezza del silenzio, pubblicato da ArabaFenice e firmato da Mario Dalmasso.

Guardiaparco delle Aree Protette Alpi Marittime, Dalmasso è figura di riferimento nel panorama culturale del territorio: co-fondatore della Biblioteca di Robilante, del Museo della Fisarmonica, della Musica e dell’Arte Popolare, nonché delle associazioni Limodoro, La Berteula, “Verso la Riserva Orrido Barme” e del Centro di Documentazione della Cultura Locale della Valle Vermenagna.

Ambientato nel marzo del 1964, il romanzo intreccia la dimensione della grande storia con quella della cronaca locale. Mentre un’inchiesta giornalistica porta alla luce le condizioni di miseria delle valli cuneesi, nel paese di Vernante qualcuno intravede possibilità di guadagno. Da qui si sviluppa una vicenda che assume i contorni di un dramma romantico, dove le scelte dei protagonisti sono guidate dall’amore e dal silenzio, elemento centrale e al tempo stesso sfuggente della narrazione.

L’iniziativa rientra nel programma promosso dal Centro di Documentazione Valle Stura ed è realizzata grazie alle risorse assegnate al Comune di Sambuco nell’ambito del finanziamento previsto dall’articolo 1, comma 5, lettera e) del Decreto Legge 19/2024 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud.

Tutti gli eventi e le visite sono a ingresso libero e gratuito.