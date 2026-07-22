Il Teatro a Pedali Festival arriva nella valli cuneesi: tre serate tra storie, paesaggi e sostenibilità

Alle porte di Cuneo arriva il “Teatro a Pedali Festival” con lo spettacolo “Pedalando tra le storie” della Compagnia Mulino ad Arte, un viaggio lento, poetico e sostenibile tra paesaggi, comunità e racconti. Il progetto unisce teatro, bicicletta e territorio, trasformando il tragitto in un’esperienza condivisa e il pubblico in una piccola comunità viaggiante, in cui la partecipazione diventa parte integrante della messa in scena.

Quattro gli appuntamenti in programma sul territorio cuneese: si parte venerdì 24 luglio alle 21 in piazza della Vittoria a Sampeyre, in collaborazione con l’Unione Montana Valle Varaita ed Enel. Si prosegue martedì 28 e mercoledì 29 luglio alle 16.30 ad Acceglio, nell’area Midia, e si chiude giovedì 30 luglio alle 21.30 in piazza Patrioti del Saben a Moiola, tappe realizzate in collaborazione con il Festival Occit’Amo.

“Pedalando tra le storie”, ideato da Daniele Ronco e prodotto da Mulino ad Arte con il Festival Occit’amo, è uno dei capisaldi della compagnia: una restituzione teatrale unica, costruita a partire dalle voci e dalle memorie delle comunità locali che ospitano l’evento. Nel corso delle singole giornate, Ronco raccoglie testimonianze di anziani, famiglie e abitanti – racconti, aneddoti, leggende, frammenti di vita quotidiana – che diventano materia viva della narrazione scenica.

Lo spettacolo si sviluppa come una moderna “vià” piemontese, la tradizionale veglia di comunità attorno al fuoco, trasformando il teatro in uno spazio di incontro, ascolto e condivisione. Tra ironia, emozione e memoria collettiva, sul palco prende forma il ritratto autentico di un territorio e delle persone che lo abitano, dando voce a ciò che rischia di andare perduto: le storie tramandate oralmente, le piccole vite di ogni giorno, il senso profondo di appartenenza a una comunità.

Il Teatro a Pedali Festival, nato nel 2019 e giunto alla settima edizione, è l’unico festival teatrale alimentato dalla pedalata del pubblico: spettatrici e spettatori salgono su biciclette collegate a un sistema di cogenerazione elettrica e contribuiscono concretamente ad alimentare luci e audio. Un display permette di visualizzare in tempo reale l’energia prodotta e, a fine serata, viene comunicato il totale generato insieme, rendendo tangibile il legame tra gesto partecipativo e sostenibilità ambientale.

Da maggio a settembre il Festival attraversa montagne e pianure, borghi e città tra Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna e Puglia, con cinque mesi di programmazione, 60 spettacoli dal vivo, sei regioni coinvolte e quattro eventi internazionali. Un itinerario diffuso che mette in relazione spettatori, artisti e scienziati attorno ai temi della sostenibilità, declinata tra teatro, musica, circo e divulgazione scientifica, con una proposta accessibile, inclusiva e pensata per tutte le età.

Tutte le date in provincia di Cuneo sono a fruizione gratuita, grazie a una rete di collaborazioni che vede coinvolti il Festival Occit’amo, Terre del Monviso e la Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito dei Festival Partecipativi. La tappa di Sampeyre è realizzata con l’Unione Montana Valle Varaita ed Enel e sostenuta dai fondi FOSMIT 2024 della Regione Piemonte: proprio Enel rinnova il proprio appoggio al Teatro a Pedali come simbolo di energia condivisa, cultura della sostenibilità e transizione ecologica, mentre le date di Valle Stura e Valle Maira consolidano il legame fra teatro, territorio e comunità.