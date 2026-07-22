"Passi nel Kuore" torna a Valdieri per sport, solidarietà e musicoterapia [VIDEO]

La terza edizione di "Passi nel Kuore" in programma a Valdieri cambia passo e allarga l'orizzonte.

Presentanta nella Sala G. Vercellotti dell'ATL del Cuneese l'iniziativa che si inserisce nel contesto del Progetto Battikuore. Si tratta di una camminata benefica finalizzata a raccogliere fondi per sostenere un importante progetto di Musicoterapia della Fondazione Ospedale Cuneo ETS.

L'evento principale si terrà sabato 29 agosto 2026 e sarà dedicato alla memoria di Piero Gilli, Luca Borgoni e Giulia Lo Forte. La conferenza stampa ha visto la partecipazione di numerose autorità e referenti del progetto, tra cui la Vice Sindaca di Valdieri Sharon Giraudo e il Direttore della Fondazione Ospedale di Cuneo Massimo Silumbra. Alla presentazione sono intervenuti anche il Vice Presidente dell'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime Michele Panero e i rappresentanti dell'Associazione BattiKuore.

Il programma della manifestazione del 29 agosto prevede il ritrovo alle ore 14:30 in Piazza Sant'Eusebio ad Andonno, con partenza alle ore 15:00 per una camminata non competitiva accompagnata dai Guardiaparco lungo il "Sentiero delle farfalle". Il percorso si concluderà presso il Parco archeologico di Valdieri, dove alle 16:30 verrà illustrato il progetto di musicoterapia. La giornata prevederà altresì la presentazione del libro "Ho imparato a vincere" di Stefania Belmondo e si concluderà con una cena conviviale organizzata dalla Pro loco di Andonno.

Le iscrizioni alla camminata sono aperte tramite il canale WhatsApp al numero 376.2044987, con un'offerta libera da devolvere alla causa benefica al momento dell'accoglienza.