Un venerdì di energia a Drink Art: City Social Run, DJ set Wrangler Red Bull e bocce quadre in piazza Audifreddi

Il doppio appuntamento firmato Aperol ha conquistato il pubblico di Drink Art 2026, regalando due serate che hanno trasformato il cuore della città in un'esplosione di colori, musica e convivialità. Via Roma si è tinta dell'inconfondibile arancione di Aperol Spritz, facendo da cornice a un fine settimana che ha richiamato un vero e proprio fiume di persone, pronte a vivere l'atmosfera unica dell'evento tra brindisi, sorrisi, cocktail e tanto divertimento. Le piazze e le vie del centro si sono animate fino a tarda sera, con migliaia di persone che hanno scelto Drink Art per trascorrere una serata diversa, lasciandosi coinvolgere dall'energia della manifestazione! Un'altra conferma del successo di Drink Art, che continua a essere un punto di riferimento dell'estate, capace di unire buon bere, intrattenimento e voglia di stare insieme in un format sempre nuovo e coinvolgente.

Ma il viaggio non è ancora finito. Drink Art 2026 ha ancora in serbo tante emozioni e il prossimo appuntamento promette di essere tra i più originali, dinamici e coinvolgenti dell'intera edizione, unendo musica, sport e divertimento in un'unica grande esperienza da vivere insieme.

Venerdì 24 luglio arriva infatti il DJ Set Wrangler Red Bull, pronto a portare un'ondata di energia per le vie della città. La grande novità di quest'anno sarà la speciale City Social Run, organizzata in collaborazione con Runeo Club: chi ama correre, ma anche chi semplicemente vuole vivere una serata diversa dal solito, potrà seguire il Wrangler Red Bull lungo il percorso, lasciandosi trascinare dal ritmo della musica in un'esperienza originale, coinvolgente e aperta a tutti. Non sarà una gara, ma una grande festa in movimento, dove il protagonista sarà il divertimento.

L'appuntamento è fissato alle ore 20.00 presso il Santuario degli Angeli, punto di partenza della corsa musicale che attraverserà la città fino a raggiungere Via Roma. Da quel momento la festa continuerà senza sosta: il DJ Set Wrangler Red Bull accenderà il centro con musica ed energia, mentre cocktail d'autore, locali aperti, brindisi e l'atmosfera unica di Drink Art renderanno la serata ancora più speciale.

Tra i protagonisti della serata ci sarà anche Confartigianato Cuneo, che partecipa a Drink Art con un'iniziativa dedicata allo sport, alla socialità e all'inclusione. In piazza Audifreddi il pubblico potrà assistere a una speciale esibizione realizzata in collaborazione con l'Associazione Bocce Quadre Mondovì, realtà impegnata nella promozione di attività capaci di favorire l'incontro tra le persone, il benessere psicofisico e la partecipazione attiva.

Il pubblico potrà assistere a una speciale esibizione di bocce quadre, una disciplina originale e inclusiva, adatta a persone di ogni età e abilità. Nata nel borgo provenzale di Haut de Cagnes, in Francia, dall'esigenza di adattarsi alle strade in pendenza dove la pétanque tradizionale risultava più difficile da praticare, questa particolare variante utilizza bocce dalla forma cubica e unisce gioco, movimento e socialità.

Oggi le bocce quadre sono un'occasione per stare insieme, divertirsi e creare relazioni in un contesto aperto e accessibile. Attraverso questa collaborazione, Confartigianato Cuneo conferma il proprio impegno nel sostenere iniziative capaci di valorizzare il territorio, promuovere la partecipazione e rafforzare il senso di comunità, contribuendo a rendere Drink Art un evento sempre più ricco di esperienze e condivisione.

L'invito è semplice: indossate le scarpe da ginnastica e unitevi alla City Social Run seguendo il truck Wrangler Red Bull tra musica ed energia. In piazza Audifreddi, invece, sarà possibile scoprire le bocce quadre grazie all'iniziativa di Confartigianato Cuneo in collaborazione con l'Associazione Bocce Quadre Mondovì, per un momento di gioco e condivisione aperto a tutti.

E una volta arrivati in Via Roma... la festa continua con DJ set, cocktail, sorrisi e tanta voglia di ballare sotto le stelle.

Un'occasione da non perdere per vivere un nuovo venerdì di Drink Art 2026, in attesa dell'ultimo appuntamento della manifestazione, in programma venerdì 31 luglio.