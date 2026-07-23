Bossolasco, torna il Bossofest: due sere di musica, street food e divertimento in piazza XX Settembre

Venerdì 7 e sabato 8 agosto 2026 Bossolasco riaccende la sua estate con il BOSSOFEST, la due giorni che porta musica, buon cibo e voglia di stare insieme nel cuore del paese. La manifestazione, organizzata dai giovani di Bossolasco in collaborazione con la Pro Loco e gli artisti locali, trasforma piazza XX Settembre in una vera arena a cielo aperto affacciata sulle colline delle Langhe.

Il programma prevede ogni sera l’apertura degli stand gastronomici alle 19, con panini gourmet, specialità del territorio rivisitate in chiave street food, birra artigianale KAUSS, vini locali e cocktail freschi pensati per tutti i gusti. Un’offerta che unisce tradizione e creatività, valorizzando i prodotti della Langa in una dimensione conviviale e informale.

Dalle 21.30 la protagonista diventa la musica dal vivo. Venerdì 7 agosto salirà sul palco l’Animal House Band per una serata di live puro, tra cover e grandi classici, mentre sabato 8 agosto sarà la volta dei dj set di Club Selvatico e di DJ Da Fonz, volto noto delle notti tra Alba e le Langhe, pronti a far ballare la piazza sotto le stelle fino a tarda notte.

Il BOSSOFEST si conferma così come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate bossolaschese: due sere all’insegna del ballo libero, della buona musica e di quell’energia che solo un borgo di Langa sa regalare nelle sere d’agosto. L’ingresso è libero e gratuito. Per informazioni: info@visitbossolasco.it, telefono +39 348 6817531, sito www.visitbossolasco.it.