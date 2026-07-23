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Eventi | 23 luglio 2026, 15:21

Saluzzo: lo "Spazio culturale piemontese" festeggia i 10 anni di vita

Sabato 25 luglio. Fu fondato da Angela Delgrosso come luogo in cui far crescere il sapere. Interventi di Marco Piccat, Franco Giletta. Intermezzi in musica di Antonella Flego, Sabina Nata, Ida Apostolo e Giovanni Damiano

Angela Delgrosso

Angela Delgrosso

Quest’anno lo spazio culturale piemontese di Saluzzo compie 10 anni.

Non solo un decennio di vita, ma un compleanno che ne festeggia l'intensa attività culturale: conferenze, corsi, presentazione di libri, mostre, attività di ginnastica e benessere.

Fu fondato da Angela Delgrosso, ex insegnante di matematica ed astronoma, autrice di libri, imprenditrice appassionata di cultura, che volle farne un luogo in cui per far crescere il sapere generale e la conoscenza. 

Per celebrare l'evento e ringraziare tutti coloro che hanno contribuito allo sviluppo del centro è in programma un pomeriggio di festa, sabato 25 luglio dalle 17 (in corso Roma 4) con gli interventi del medievista e  filologo romanzo Marco Piccat (La sua relazione si intitola "Il confine tra realtà storiche  e trame di carta. Fake news del passato" ) e dello studioso d’arte e storia Franco Giletta che parlerà del giureconsulto saluzzese Gioffredo Caroli e Leonardo da Vinci. 

Intermezzi musicali a cura dei soprano Antonella Flego, Sabina Nata e della cantante Ida Apostolo accompagnate al pianoforte da Giovanni Damiano.

VB

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