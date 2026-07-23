Saluzzo: lo "Spazio culturale piemontese" festeggia i 10 anni di vita

Quest’anno lo spazio culturale piemontese di Saluzzo compie 10 anni.

Non solo un decennio di vita, ma un compleanno che ne festeggia l'intensa attività culturale: conferenze, corsi, presentazione di libri, mostre, attività di ginnastica e benessere.

Fu fondato da Angela Delgrosso, ex insegnante di matematica ed astronoma, autrice di libri, imprenditrice appassionata di cultura, che volle farne un luogo in cui per far crescere il sapere generale e la conoscenza.

Per celebrare l'evento e ringraziare tutti coloro che hanno contribuito allo sviluppo del centro è in programma un pomeriggio di festa, sabato 25 luglio dalle 17 (in corso Roma 4) con gli interventi del medievista e filologo romanzo Marco Piccat (La sua relazione si intitola "Il confine tra realtà storiche e trame di carta. Fake news del passato" ) e dello studioso d’arte e storia Franco Giletta che parlerà del giureconsulto saluzzese Gioffredo Caroli e Leonardo da Vinci.

Intermezzi musicali a cura dei soprano Antonella Flego, Sabina Nata e della cantante Ida Apostolo accompagnate al pianoforte da Giovanni Damiano.