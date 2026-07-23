Dogliani, le voci del mondo in piazza Don Delpodio per “Suoni dalle Colline”

XX^ edizione per “Suoni dalle Colline di Langhe e Roero”, la rassegna concertistica estiva del Parco Culturale, con la direzione artistica di Giuseppe Nova e Alba Music Festival.

Un viaggio musicale negli emozionanti territori di Langhe e Roero, un percorso culturale che affonda le radici nel grande repertorio della musica classica nelle sue svariate sfumature.

Suoni dalle Colline ha conquistato da ormai un ventennio il palcoscenico estivo ed è stata ispiratrice di tante analoghe iniziative volte a valorizzare questo magico angolo di Piemonte.

La programmazione si estende per oltre un mese con 30 concerti itineranti, richiamando un pubblico composito, qualificato ed esigente: da una parte il pubblico locale, attento, affezionato e desideroso di occasioni di cultura, socialità e di crescita condivisa della comunità; dall’altra il turismo culturale di prossimità, quello nazionale e internazionale, che completa con la musica dal vivo l’inebriante esperienza dell’arte, dei paesaggi UNESCO, dell’ospitalità e dei tesori dell’enogastronomia.

Suoni dalle Colline in questi vent’anni di attività ha attraversato i borghi e le colline, trasformandoli in palcoscenici a volte inconsueti, ha coinvolto i territori, i Castelli, i Comuni e le straordinarie attività produttive legate al vino, in una ricca e gioiosa avventura musicale estiva.

Il concerto di Dogliani – in programma per mercoledì 29 Luglio 2026 alle ore 21.00 nella scenografica Piazza Don Delpodio – vede in scena Sung Hee Park, Sang Eun Kim, Jaewon Kwon, soprani e Andrea Stefenell al pianoforte.

Un viaggio musicale attraverso il repertorio lirico e vocale, dalle grandi pagine del Belcanto italiano fino alla mélodie francese, ai canti della tradizione coreana e alle suggestive melodie del Novecento. Un programma che celebra la bellezza della voce e la ricchezza espressiva di culture e stili diversi.

L’ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento posti.