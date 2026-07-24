domenica 26 luglio
Marco Marzolla, medico dirigente del servizio dipendenze patologiche dell’ASL CN2
Marco Merzolla, medico dirigente del SerD dell'Asl Cn2, sul gas esilarante: "Il rischio è considerarlo una sostanza innocua"
Leggi le ultime di: Attualità
 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 24 luglio 2026, 12:22

Biblioteca civica Bra: chiusura temporaneo della Sala Adulti per trasloco emeroteca

Dal 3 al 7 agosto temporanee modifiche alle modalità di fruizione

Biblioteca civica Bra: chiusura temporaneo della Sala Adulti per trasloco emeroteca

Dal 3 al 7 agosto 2026 compresi, la Sala Adulti della Biblioteca civica "Giovanni Arpino" rimarrà chiusa al pubblico per consentire il trasloco dell'emeroteca dal piano soppalcato all'archivio compattato del piano terra. Durante questo periodo, i cittadini potranno comunque utilizzare la Sala Bambini per lo studio, la consultazione dei quotidiani e la restituzione dei libri, osservando i seguenti orari:

  • Lunedì: 14:00 – 18:30
  • Dal martedì al giovedì: 9:00 – 12:00 / 14:00 – 18:30
  • Venerdì: 9:00 – 12:00

A seguito del riposizionamento, la consultazione dei periodici di archivio avverrà esclusivamente su richiesta preventiva (via e-mail o telefono), da effettuarsi con almeno 7 giorni di preavviso.

Si ricorda che la Biblioteca civica rimarrà aperta per tutta l'estate, compreso il mese di agosto, osservando l'orario estivo in vigore fino al 12 settembre. Maggiori info qui: https://www.comune.bra.cn.it/it/news/orario-estivo-in-biblioteca-civica-a-bra.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A LUGLIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium