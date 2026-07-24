Milonga sotto i portici, a Cuneo una serata di tango in Corso Giolitti

Cuneo si prepara a una serata di musica e danza con la “Milonga sotto i portici”, in programma mercoledì 19 agosto alle ore 19.30 in corso Giovanni Giolitti 36, al Bar Bobo. L’appuntamento è organizzato dal Nuovo Corso Giolitti, associazione di promozione sociale, nell’ambito del progetto “Stazione e luci su Giolitti”.

L’evento propone un momento di aggregazione dedicato al tango e alla socialità, con l’accoglienza musicale curata dai maestri Cecilia Díaz e Oscar Gauna. L’iniziativa si inserisce nel percorso di valorizzazione del quartiere e della sua comunità, con l’obiettivo di animare uno degli spazi più riconoscibili della città attraverso cultura, incontro e partecipazione.

La serata sarà ospitata sotto i portici di corso Giolitti, luogo simbolico del centro cittadino, e potrà contare sul patrocinio della Città di Cuneo e sul contributo della Fondazione CRC. Tra i partner operativi figurano inoltre diverse realtà associative e commerciali del territorio, a conferma di un progetto costruito in rete.

L’appuntamento è rivolto a chi ama il tango ma anche a chi desidera vivere una serata estiva diversa, tra musica, danza e socialità. Per informazioni l’associazione indica il sito nuovocorsogiolitti.it e l’indirizzo email info.nuovocorsogiolitti@gmail.com.