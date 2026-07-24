Forest bathing tra i boschi di Casotto: a Garessio un’esperienza per rallentare e respirare

A 1.090 metri di altitudine, immersi nei boschi che circondano il Castello di Casotto, a Garessio, prende forma un’esperienza che invita a riscoprire il valore del tempo e del silenzio. Qui, tra sentieri ombreggiati e natura incontaminata, il primo passo non è camminare, ma fermarsi.

Si tratta del “forest bathing”, pratica di origine giapponese che propone un’immersione consapevole nell’ambiente naturale. Non è trekking né meditazione tradizionale, e non richiede preparazione fisica: è un percorso guidato che stimola i sensi e favorisce un contatto profondo con il bosco, rallentando il ritmo e lasciando spazio all’ascolto.

Il primo appuntamento è fissato per domenica 26 luglio alle 10.30, seguito da altre due date: domenica 9 agosto e domenica 13 settembre, sempre alla stessa ora. A condurre l’esperienza sarà Enrico Mariano, istruttore specializzato, che accompagnerà i partecipanti in un percorso di connessione con l’ambiente naturale.

L’iniziativa rappresenta anche un modo originale per conoscere uno dei luoghi più suggestivi delle Alpi Liguri. I boschi che circondano il Castello di Casotto, un tempo legati alla presenza dell’antica Certosa, conservano ancora oggi un’atmosfera di quiete e raccoglimento che ben si presta a questo tipo di attività.

Al termine del forest bathing, i partecipanti potranno completare la giornata con una visita guidata al Castello, arricchendo l’esperienza con un approfondimento storico e culturale.

I posti disponibili sono limitati e la prenotazione è consigliata. L’iniziativa si inserisce tra le proposte estive del territorio, offrendo un’alternativa all’insegna del benessere e della natura.

Per chi desidera prolungare il weekend nel Cuneese, resta inoltre la possibilità di abbinare altre esperienze, come il percorso tra la Cupola del Santuario di Vicoforte e le Grotte di Bossea, in un itinerario che unisce arte, natura e meraviglia.