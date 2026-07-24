Crissolo, Roberto Cavallo presenta “Economia della staffetta”

Può la sostenibilità essere raccontata come una staffetta, nella quale il successo dipende non dalla velocità del singolo, ma dalla capacità di collaborare e passare il testimone a chi verrà dopo di noi? È questa l'idea che ispira ” Economia della staffetta. Dieci storie di successo ”, l'ultimo libro del divulgatore ambientale e saggista Roberto Cavallo, protagonista dell'incontro in programma lunedì 3 agosto alle ore 21.00 presso la Sala delle Guide di Crissolo, in Piazzale della Seggiovia.

La serata, organizzata in collaborazione con la Pro Loco Alta Valle Po Promotur, vedrà l'autore dialogare con Massimo Ombrello, Assessore del Comune di Crissolo e presidente del neonato Centro Studi sulla Montagna, accompagnando il pubblico in un percorso di riflessione sul rapporto tra economia, ambiente e comunità.

Nel volume, pubblicato da Lu::Ce Edizioni, Roberto Cavallo propone una lettura originale della transizione ecologica attraverso la metafora della staffetta olimpica: un modello economico in cui il cambiamento nasce dalla capacità di costruire relazioni, condividere competenze e mettere in rete esperienze diverse. L'economia del futuro, suggerisce il libro, non è una competizione individuale ma un percorso collettivo, nel quale ciascuno è chiamato a contribuire al bene comune e a consegnare alle generazioni future un patrimonio di conoscenze, idee e opportunità.

Attraverso dieci storie di successo, tratte da esperienze imprenditoriali e territoriali italiane, il volume racconta esempi concreti di un'economia ecologica e solidale capace di coniugare innovazione, sostenibilità ambientale e sviluppo locale. Un racconto che dimostra come sia possibile trasformare sfide ambientali e sociali in occasioni di crescita, valorizzando la collaborazione tra persone, imprese e istituzioni.

Saggista, divulgatore scientifico e tra i principali esperti italiani di economia circolare, Roberto Cavallo è da anni impegnato nella diffusione della cultura della sostenibilità attraverso libri, attività di formazione e iniziative pubbliche. Con uno stile divulgativo e accessibile, il suo lavoro contribuisce a promuovere una visione della transizione ecologica come processo culturale, economico e sociale, nel quale ciascuno può svolgere un ruolo attivo.

L'appuntamento di Crissolo rappresenta un'occasione di confronto aperta a residenti, turisti e a tutti coloro che desiderano approfondire i temi dell'economia circolare e della sostenibilità in uno dei luoghi simbolo del territorio del Monviso. Al termine dell'incontro sarà possibile dialogare con l'autore e ricevere una dedica sulle copie del libro.