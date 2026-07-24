Roggero, la prima settimana in carcere a Bollate: tra nuove amicizie e la prospettiva di un lavoro da contabile

È passata una settimana da quando Mario Roggero ha varcato i cancelli del carcere di Bollate (LEGGI QUI) . Il gioielliere di Gallo Grinzane, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori in fuga e ferito gravemente un terzo dopo l'assalto alla sua gioielleria di via Garibaldi, sta iniziando a prendere confidenza con la vita all'interno dell'istituto milanese.

La sentenza della Cassazione, arrivata pochi giorni fa, ha avuto un effetto che forse nessuno si aspettava. Una vicenda che per anni era rimasta soprattutto nelle cronache della Granda e del Piemonte è diventata improvvisamente un caso nazionale, anzi internazionale. Sui social migliaia di messaggi hanno preso posizione in favore del gioielliere e la politica si è buttata nella discussione quasi subito. A dire la sua è stato perfino Elon Musk, che su X ha espresso sostegno a Roggero, contribuendo a far esplodere ancora di più l'attenzione mediatica.

In questi giorni anche Matteo Salvini è andato a trovarlo nel carcere di Bollate. Il leader della Lega lo ha visitato sia sabato sia domenica, raccontando poi alcuni particolari della permanenza del gioielliere in carcere. Una scelta che non è passata inosservata e che ha riacceso le polemiche, con le opposizioni che hanno accusato il centrodestra di utilizzare una vicenda giudiziaria per fare battaglia politica. Del resto il caso Roggero, fin dall'inizio, è stato spesso richiamato nel dibattito sulla legittima difesa.

Intanto, però, la realtà è quella del carcere. Secondo quanto riferisce l'Adnkronos, Roggero si sarebbe ambientato piuttosto in fretta. Quando era entrato a Bollate aveva detto di non essere mai stato in carcere e di immaginare che affrontare questa esperienza a 72 anni sarebbe stato molto difficile. Aveva anche spiegato che gli avevano consigliato proprio Bollate perché considerato uno degli istituti migliori d'Italia, ricco di attività e opportunità.

Per il momento il progetto di imparare l'inglese sembra essere rimasto nel cassetto. In questi primi giorni avrebbe invece iniziato a conoscere gli altri detenuti. Divide la cella con un ex cuoco e, a quanto pare, tra i due è nato subito un buon rapporto. La moglie Mariangela e le quattro figlie lo hanno già raggiunto per un lungo colloquio e torneranno a trovarlo entro la fine del mese.

Anche l'avvocato Stefano Marcolini continua a seguirlo da vicino. Il prossimo appuntamento importante sarà il 16 settembre, quando il Tribunale di Sorveglianza di Milano discuterà la richiesta di differimento della pena. Fino ad allora, salvo novità, Roggero resterà a Bollate.

Nel frattempo potrebbe arrivare anche un incarico all'interno del carcere. Secondo quanto riferisce ancora l'Adnkronos, per lui si starebbe valutando un impiego come contabile, uno dei tanti lavori previsti nella casa di reclusione, dove il reinserimento attraverso l'attività lavorativa rappresenta uno dei punti di forza del cosiddetto "modello Bollate".

Fuori dal carcere, invece, il dibattito continua. Tra post sui social, prese di posizione della politica e interventi arrivati anche dall'estero, il caso del gioielliere di Gallo Grinzane resta uno dei più discussi degli ultimi anni.