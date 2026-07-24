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Attualità | 24 luglio 2026, 08:35

Ceva in festa per i 100 anni della signora Carmelina Bianco

Il sindaco Fabio Mottinelli e il vicesindaco Fabio Ferrero sono andati a trovarla nella sua attuale abitazione, nella frazione di Pratolungo, dove vive circondata dai suoi affetti

Ceva in festa per i 100 anni della signora Carmelina Bianco

L’Amministrazione comunale di Ceva ha festeggiato i 100 anni della signora Carmelina Bianco. Nata il 10 luglio 1926 a Casario, frazione di Priola, ha trascorso gran parte della sua vita a Ceva, dove ha costruito la sua famiglia e si è sempre dedicata al lavoro in campagna.

Il sindaco Fabio Mottinelli e il vicesindaco Fabio Ferrero sono andati a trovarla nella sua attuale abitazione, nella frazione di Pratolungo, dove vive circondata dai suoi affetti. 

La signora Bianco rappresenta una memoria storica della città e un esempio di resistenza contro le difficoltà della vita. 

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