Ceva in festa per i 100 anni della signora Carmelina Bianco

L’Amministrazione comunale di Ceva ha festeggiato i 100 anni della signora Carmelina Bianco. Nata il 10 luglio 1926 a Casario, frazione di Priola, ha trascorso gran parte della sua vita a Ceva, dove ha costruito la sua famiglia e si è sempre dedicata al lavoro in campagna.

Il sindaco Fabio Mottinelli e il vicesindaco Fabio Ferrero sono andati a trovarla nella sua attuale abitazione, nella frazione di Pratolungo, dove vive circondata dai suoi affetti.

La signora Bianco rappresenta una memoria storica della città e un esempio di resistenza contro le difficoltà della vita.