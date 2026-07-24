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Attualità | 24 luglio 2026, 14:44

Liliana Segre cittadina onoraria di Bra? Proposta in discussione giovedì in Consiglio

All'ordine del giorno anche l'approvazione del nuovo Statuto della Consulta comunale per le Pari Opportunità e del nuovo Piano di Protezione civile del Comune di Bra

Liliana Segre, qui ospite della Fondazione Ospedale Alba Bra

Liliana Segre, qui ospite della Fondazione Ospedale Alba Bra

Il Consiglio comunale di Bra è stato convocato per le 16 di giovedì 30 luglio 2026, nella sala Achille Carando del Palazzo municipale. 

All'ordine del giorno, oltre alle interrogazioni e a una proposta di mozione, la salvaguardia degli Equilibri di bilancio 2026 e l'Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2026/2028, la proposta di conferimento di cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre, l'approvazione del nuovo Statuto della Consulta comunale per le Pari Opportunità e del nuovo Piano di Protezione civile del Comune di Bra. 

I consiglieri comunali saranno inoltre chiamati a pronunciarsi in merito al rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2026-2029.

Sarà possibile seguire la seduta in diretta streaming e, successivamente, in differita, sul portale bra.consiglicloud.it oltre che sul canale You Tube del Comune di Bra. 

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