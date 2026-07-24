Liliana Segre cittadina onoraria di Bra? Proposta in discussione giovedì in Consiglio

Il Consiglio comunale di Bra è stato convocato per le 16 di giovedì 30 luglio 2026, nella sala Achille Carando del Palazzo municipale.

All'ordine del giorno, oltre alle interrogazioni e a una proposta di mozione, la salvaguardia degli Equilibri di bilancio 2026 e l'Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2026/2028, la proposta di conferimento di cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre, l'approvazione del nuovo Statuto della Consulta comunale per le Pari Opportunità e del nuovo Piano di Protezione civile del Comune di Bra.

I consiglieri comunali saranno inoltre chiamati a pronunciarsi in merito al rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2026-2029.