Anche Cherasco aderisce al Distretto del Cibo "Carne Bovina di Razza Piemontese"

Dopo quello di Bra, anche il Comune di Cherasco ha approvato l'adesione alla proposta di costituzione del Distretto del Cibo "Carne Bovina di Razza Piemontese", l'iniziativa promossa dal Comune di Carmagnola in qualità di ente capofila.

Gli strumenti istituiti dal Masaf nascono per mettere in rete amministrazioni, aziende agricole e associazioni del territorio, con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo locale, valorizzare le filiere di qualità e favorire l'accesso a risorse dedicate.

L'ingresso nella nuova rete punta a rafforzare la competitività delle aziende zootecniche del territorio, con un'attenzione particolare alle realtà a conduzione familiare, sostenendo l'innovazione, gli investimenti e il ricambio generazionale in un settore simbolo del Piemonte.

"I Distretti del Cibo rappresentano uno strumento concreto per fare squadra e costruire nuove opportunità di crescita – sottolinea il vicesindaco Umberto Ferrondi –. Lavorare insieme significa valorizzare le nostre eccellenze, sostenere le aziende agricole e intercettare risorse utili per realizzare progetti condivisi. La carne bovina di razza piemontese è una produzione che identifica il nostro territorio e che merita di essere promossa attraverso una strategia comune, capace di guardare al futuro senza perdere il legame con la nostra tradizione".

"L'allevamento della razza piemontese è parte integrante della storia agricola del nostro territorio – aggiunge l'assessore all'agricoltura Agnese Dogliani –. Entrare nel Distretto significa dare maggiore forza a una filiera che rappresenta un patrimonio economico, ambientale e culturale. È un'opportunità per sostenere le imprese, favorire l'innovazione e offrire nuove prospettive ai giovani che scelgono di investire in agricoltura, contribuendo a mantenere vivo un settore fondamentale per la nostra comunità".