Fossano, Loris Milanese oro e bronzo ai Campionati Italiani di Dama Internazionale

Il Circolo Dama Fossano è stato protagonista lo scorso fine settimana ai Campionati Italiani 2026 di Dama Internazionale (la specialità giocata sulla damiera da 100 caselle e con regole diverse dalla Dama Italiana) grazie al Grande Maestro Loris Milanese, il miglior giocatore del club fossanese (residente a Chieri, ma da molti anni tesserato per il club di Fossano) che ha conquistato sia il 1° posto assoluto con il titolo di Campione Italiano a tempo Rapid e sia un 3° posto a tempo Blitz nelle due specialità disputate sulle 3 previste anche quest'anno dai Campionati Italiani Individuali.

La manifestazione si è svolta a Chianciano Terme in Toscana ed ha visto protagonisti praticamente tutti i migliori giocatori italiani di Dama Internazionale.

Loris Milanese ha partecipato sia al Campionato Italiano Blitz di Dama Internazionale sia al Campionato Italiano Rapid di Dama Internazionale, che si sono svolti lo stesso giorno, mentre per motivi di lavoro non ha potuto prendere parte al Campionato Italiano a tempo Standard che è durato tutta la settimana.

Il Grande Maestro del CD Fossano ha iniziato la sua avventura con la specialità Blitz, quella in cui è uno dei giocatori più forti in Italia, che si disputa con partite a tempo sulla distanza di soli 5 minuti + 3 secondi di ricarica ad ogni mossa.

Milanese è stato inserito nel I Gruppo di Merito, quello che assegnava il titolo di Campione Italiano Assoluto Blitz insieme ad altri Grandi Maestri e Maestri di Dama Internazionale con un livello tecnico complessivo piuttosto alto.

La gara era articolata in un girone all'italiana ad 8 giocatori con la disputa di 7 incontri in un solo pomeriggio.

Loris Milanese, probabilmente un po' stanco per il lungo viaggio, iniziava il torneo un po' in sordina con 3 pareggi di fila, ma poi saliva di livello battendo i Maestri Luca Lorusso e Claudio Ciampi e pareggiando con Alessio Scaggiante, trevigiano di Casale sul Sile, il miglior giocatore italiano di Dama Internazionale, e con Jacopo De Lellis di Latina, il giovanissimo astro nascente della Dama Italiana sulle 100 caselle: in totale Milanese totalizzava 9 punti (frutto di 2 vittorie e 5 pari in 7 partite), terminava imbattuto, conquistando il 3° posto nel Campionato Italiano Blitz 2026 alle spalle di Scaggiante e De Lellis, primi a parimerito.

Una volta ben rodato dal primo torneo Loris Milanese dava il meglio di sé nel successivo Campionato Italiano Assoluto della specialità Rapid giocato su partite da 9 minuti + 6 secondi di ricarica ogni mossa.

Nel I Gruppo di Merito che assegnava il titolo Assoluto Milanese affrontava altri 5 damisti tra i più forti in Italia sulle 100 caselle. Nelle 5 partite del girone all'italiana il Grande Maestro del CD Fossano aumentava il suo livello di gioco e superava i Maestri Gabriele D'Amora di Velletri, Emanuele Danese di Verona e Giovanni Fava di Latina e pareggiava con il Grande Maestro Alessio Scaggiante portandosi in testa da solo con 1 punto di vantaggio ad 1 partita dal termine. All'ultimo turno Milanese affrontava Jacopo De Lellis e con una gara accorta e senza patemi si accontentava del pareggio che gli permetteva di conquistare il 1° posto e di laurearsi Campione Italiano 2026 specialità Rapid di Dama Internazionale con 8 punti (3 vinte e 2 pari) ex-aequo con Alessio Scaggiante (vincente nell'ultimo turno e anche lui con 3 vittorie e 2 pari), mentre al 3° posto saliva sul podio Gabriele D'Amora.

Per Loris Milanese quindi una trasferta da incorniciare in cui ha conquistato un bottino più che lusinghiero con una medaglia d'oro e una medaglia di bronzo nei 2 Campionati Italiani disputati in un tour de force durato dal primo pomeriggio a metà serata in cui Milanese ha terminato imbattuto totalizzando 5 vittorie e 7 pari nelle 12 partite disputate in poche ore.

(Le classifiche complete e i dettagli dei 2 tornei si possono trovare sul sito www.federdama.org)

Grazie al titolo di Campione Italiano Rapid 2026 di Dama Internazionale e al 3° posto nel Campionato Italiano Blitz Loris Milanese torna sul podio di questa competizione dopo 2 anni di assenza: infatti nel 2025 non aveva partecipato perchè impegnato nei Campionati Mondiali a Riga in Lettonia, mentre nel 2024 si trovava all'estero per lavoro.

Anzi, quest'anno il Grande Maestro del CD Fossano ha fatto meglio rispetto sia al 2023, quando fu medaglia d'argento nel torneo Blitz e arrivò al 4° posto nel Rapid, sia al 2022 quando vinse il Campionato Italiano Rapid.

Con questo ennesimo successo Loris Milanese aumenta ancora il suo ricchissimo palmares che finora lo ha visto conquistare 25 titoli di Campione Italiano Individuale e a Squadre sia nella Dama Internazionale che nella Dama Italiana. In particolare finora Milanese ha vinto 14 titoli individuali nella Dama Internazionale, suddivisi in 6 Campionati Italiani Blitz, 6 Campionati Italiani Rapid e 2 titoli di Campione Italiano Assoluto nel 2000 e nel 2011.

A questi vanno poi aggiunti 2 titoli di Campione Italiano Rapid di Dama Italiana per un totale di 16 titoli Individuali di Campione Italiano.

Gli altri titoli Milanese li ha vinti nei Campionati a Squadre.

Nella prima parte della sua carriera Loris Milanese ha conquistato questi allori per il Circolo Damistico Torinese (successivamente sciolto) e poi da oltre una quindicina d'anni per il Circolo Dama Fossano.

Il 1° e il 3° posto conquistati a Chianciano Terme proseguono un'annata davvero da incorniciare per Loris Milanese che in primavera ad Ostuni si era laureato Campione Italiano Veterani (Over 50) di Dama Internazionale sia nella categoria Assoluti sia specialità Blitz.

Inoltre, sempre nei mesi scorsi Milanese ha vinto i suoi ennesimi titoli di Campione Regionale del Piemonte sia di Dama Internazionale sia di Dama Italiana.

Infine, da segnalare il suo 4° posto (terminando senza sconfitte) a marzo nel prestigioso Torneo di Verona, la gara di Dama Internazionale più importane in Italia a cui prendono parte numerosi Grandi Maestri tra i migliori d'Europa e del mondo.

Mettendo insieme tutte le manifestazioni in questo 2026 Loris Milanese è finora imbattuto in gare ufficiali con 25 vittorie e 14 pareggi in 39 partite.

Grazie a questi ottimi risultati e soprattutto ai 2 trionfi nel Campionato Italiano Assoluto Veterani e nel Campionato Italiano Veterani Rapid e poi al 1° e al 3° posto appena conquistati a Chianciano Terme nei Campionati Assoluti Rapid e Blitz, Loris Milanese è risalito dal 7° al 2° posto nel ranking italiano di Dama Internazionale, valicando i 5mila punti Elo e superando rivali di grande prestigio a partire dal <campionissimo> Michele Borghetti ed attualmente è dietro solo al Grande Maestro Alessio Scaggiante che domina le classifiche italiane da 7-8 anni ed ha conquistato vittorie e piazzamenti di grande prestigio a livello Europeo e Mondiale. Inoltre, Milanese entra tra i primi 100 della classifica mondiale al 90° posto.</campionissimo>

L'ottima annata di Loris Milanese non si ferma certo qui perchè in autunno lo attendono ancora sfide molto importanti.

A fine settembre il Grande Maestro del CD Fossano parteciperà ai Campionati Mondiali Veterani di Dama Internazionale in programma in Francia a Drancy, a pochi km da Parigi dove disputerà il Mondiale Rapid e il Mondiale Blitz.

Poi a novembre Milanese sarà atteso protagonista dei Campionati Italiani a Squadre di Dama Internazionale come capitano del team del CD Fossano che quest'anno schiererà anche il Grande Maestro Walter Raimondi e il Maestro Alessandro Marinelli, tornato alle gare agonistiche dopo alcuni anni di pausa. Entrambi sono stati ingaggiati dal CD Fossano per formare un <dream team> e provare a puntare al successo che il club fossanese ha già conquistato 3 volte nel 2010, 2015 e nel 2016.</dream>

Al momento la Federazione Italiana Dama non ha ancora ufficializzato la sede del Campionato Italiano a Squadre e resta in piedi l'ipotesi che potrebbe anche disputarsi proprio a Fossano se il locale Circolo Dama troverà il sostegno e gli sponsor necessari per organizzare una manifestazione di questo livello.