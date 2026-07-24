Al Santuario di Valmala i colori di Marina Falco con “In primis…”

Venerdì 17 luglio, al Santuario di Valmala, è stata inaugurata la mostra “In primis…” dell’artista Marina Falco. All’apertura erano presenti, insieme all’autrice, il banchiere e scrittore Beppe Ghisolfi, il rettore del Santuario don Federico Riba e in rappresentanza del Comune di Busca il sindaco Ezio Donadio e il consultore Pier Francesco Rolando per il Municipio di Valmala.



Le opere di Marina Falco combinano colori, immagini e metafore per raccontare le diverse sfumature dei luoghi e delle comunità. Le raffigurazioni trasmettono messaggi di armonia, attenzione alle tradizioni e profondo legame con la natura, i paesaggi e le figure più rappresentative del panorama culturale locale.



La mostra, a ingresso libero, sarà visitabile fino a domenica 16 agosto: il giovedì dalle 15 alle 18 e il sabato e la domenica dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.



