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Eventi | 24 luglio 2026, 14:55

A Saluzzo la "Pastasciutta antifascista" allo Spaccio Bistrò

Lunedì 27 luglio, organizzata dalla sezione locale dell'Anpi e valle Po insieme all’associazione Voci Erranti e Makala – Ultima Voce. Prenotazioni entro il 25 luglio

La locandina della iniziativa &quot;Pastasciutta antifasacista&quot; a Saluzzo

La locandina della iniziativa "Pastasciutta antifasacista" a Saluzzo

"Pastasciutta antifascista": appuntamento a Saluzzo nella serata di lunedì 27 luglio dalle 19,30. Il costo di partecipazione è di 15 euro a persona, la prenotazione è obbligatoria entro sabato 25 luglio tramite il 338-1467944.  
Ad organizzarla, la sezione Anpi di Saluzzo e Valle Po insieme all’associazione Voci Erranti, che curerà la cena allo Spaccio Bistrò, e Makala – Ultima Voce. 

“Quest'anno – si legge nella nota diffusa dall’Anpi Nazionale – abbiamo deciso di dedicare le pastasciutte antifasciste alla Costituzione, i cui principi fondativi sono sotto attacco da tempo, oggetto di continui tentativi manipolatori e stravolgenti. Tra questi, il più urgente riguarda la nuova legge elettorale di dubbia costituzionalità: se approvata, determinerebbe conseguenze pesantissime per il futuro della democrazia italiana. Per questo invitiamo tutte e tutti a partecipare e ricordare attivamente, con un occhio privilegiato, la necessità della difesa della Costituzione”.

A Saluzzo l’appuntamento è con il tradizionale menu unico (con l’immancabile pasta, acqua e dessert), accompagnato da letture resistenti, a cura degli attori detenuti di Voci Erranti e dai canti occitani della giovane ensemble Les Randoulines

Parte del ricavato andrà a sostenere alcuni progetti dell’associazione Makala, impegnata da anni ad ospitare, a condizioni agevolate, persone in emergenza abitativa nel co-housing “La Casetta” di via Savigliano.  

C.S.

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