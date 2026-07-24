A Saluzzo la "Pastasciutta antifascista" allo Spaccio Bistrò

"Pastasciutta antifascista": appuntamento a Saluzzo nella serata di lunedì 27 luglio dalle 19,30. Il costo di partecipazione è di 15 euro a persona, la prenotazione è obbligatoria entro sabato 25 luglio tramite il 338-1467944.

Ad organizzarla, la sezione Anpi di Saluzzo e Valle Po insieme all’associazione Voci Erranti, che curerà la cena allo Spaccio Bistrò, e Makala – Ultima Voce.



“Quest'anno – si legge nella nota diffusa dall’Anpi Nazionale – abbiamo deciso di dedicare le pastasciutte antifasciste alla Costituzione, i cui principi fondativi sono sotto attacco da tempo, oggetto di continui tentativi manipolatori e stravolgenti. Tra questi, il più urgente riguarda la nuova legge elettorale di dubbia costituzionalità: se approvata, determinerebbe conseguenze pesantissime per il futuro della democrazia italiana. Per questo invitiamo tutte e tutti a partecipare e ricordare attivamente, con un occhio privilegiato, la necessità della difesa della Costituzione”.



A Saluzzo l’appuntamento è con il tradizionale menu unico (con l’immancabile pasta, acqua e dessert), accompagnato da letture resistenti, a cura degli attori detenuti di Voci Erranti e dai canti occitani della giovane ensemble Les Randoulines.



Parte del ricavato andrà a sostenere alcuni progetti dell’associazione Makala, impegnata da anni ad ospitare, a condizioni agevolate, persone in emergenza abitativa nel co-housing “La Casetta” di via Savigliano.