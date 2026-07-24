SconfinaMenti 2026: "Il sentiero azzurro" a Montemale

Il festival itinerante SconfinaMenti 2026 prosegue il suo percorso e fa tappa questa sera, venerdì 24 luglio, a Montemale. L'appuntamento è fissato sul sagrato della chiesa parrocchiale, a pochi passi dal castello, per una serata che unisce la proiezione cinematografica alla valorizzazione delle realtà locali.

L'evento è il risultato di una collaborazione attiva con la Pro Loco di Montemale, che ha contribuito all'organizzazione e ha in serbo alcune sorprese per il pubblico. Questa sinergia mira a rafforzare i legami tra le associazioni del territorio e a offrire un momento di aggregazione culturale.

Alle ore 21.15 sarà proiettato "Il sentiero azzurro", un film ambientato in un Brasile di un futuro prossimo. La pellicola esplora il tema dell'isolamento della popolazione anziana, nonostante un'apparente celebrazione. La protagonista, Tereza, è una donna determinata che si oppone al controllo governativo, intraprendendo un viaggio clandestino alla ricerca della propria libertà e del sogno di volare. Una storia che invita alla riflessione su temi universali come l'indipendenza e la ricerca della propria strada.

La serata rappresenta un'occasione per vivere il cinema all'aperto e per apprezzare l'impegno congiunto dell'Associazione Culturale Contardo Ferrini e delle realtà locali nel proporre eventi di qualità. Sagrato Chiesa Parrocchiale, Montemale (Sotto il castello) Ingresso 3 euro Inizio proiezione h 21.15 In caso di maltempo ci si sposterà presso il cinema teatro C.Ferrini di Caraglio. Il prossimo appuntamento sarà Venerdì 31 luglio al santuario del castello di Caraglio con la musica di Claudio Chiara, Barbara Raimondi e la Big Band Jazz Cuneo. SconfinaMenti è realizzato anche grazie al sostegno della Fondazione CRC.