Limone Piemonte: un ricco programma di eventi dal 27 luglio al 2 agosto

Dal 27 luglio al 2 agosto Limone Piemonte propone un nuovo calendario di appuntamenti per tutte le età, tra concerti, incontri d'autore, attività per bambini e la tradizionale Festa Patronale di San Pietro in Vincoli.

Ad aprire la settimana saranno due appuntamenti dello Zephir International Chamber Music Festival, prestigiosa rassegna dedicata alla musica da camera che vede protagonisti giovani pianisti statunitensi di talento. Il primo concerto è in programma lunedì 27 luglio, alle ore 21, nella chiesa di San Pietro, mentre il secondo si terrà martedì 28 luglio, sempre alle ore 21, al Teatro Alla Confraternita. L'ingresso è libero per entrambe le serate.

Venerdì 31 luglio la Biblioteca-Museo dello Sci ospiterà alle 16.30 un nuovo appuntamento della rassegna "Incontri d'autore", con la presentazione del libro "La delicatezza del silenzio" di Mario Dalmasso. Ingresso libero.

Dalle 21 piazza del Municipio si trasformerà in una discoteca a cielo aperto con l'EEvolution Summer Fest: una serata di musica e animazione, con una selezione di grandi successi e ritmi da ballare sotto le stelle, curata da DJ Sea e 7even.

Sabato 1° agosto è in programma l'escursione per bambini "Alberi, storie e leggende", organizzata dalla guida Monica Dalmasso., che accompagnerà i più piccoli alla scoperta di un bosco di faggi secolari tra racconti e curiosità sulla natura. Partenza alle 9.30 dalla frazione Palanfrè di Vernante. Info e prenotazioni: 349-4719727 (Monica) – moni.dalmasso@libero.it .

Nel pomeriggio, dalle 16 in Piazza del Municipio, spazio alla creatività dei più piccoli con il laboratorio "Dalla natura all'arte", un'attività dedicata all'esplorazione degli elementi naturali attraverso il gioco e la manualità. I partecipanti potranno trasformare materiali raccolti in natura in originali creazioni artistiche, realizzando disegni, decorazioni, patchwork e lavori in decoupage da portare a casa.

In serata, dalle ore 21 in Piazza del Municipio, musica e animazione a cura di Jem Disco Music.

Domenica 2 agosto il Lago Terrasole, a 1.750 metri di altitudine, ospiterà il primo appuntamento del Terrasole Festival. Alle 12 si esibiranno i Bistrò Dalfin guidati da Sergio Berardo, protagonisti di un viaggio tra le sonorità della tradizione occitana e del folk alpino. Il concerto è raggiungibile con una passeggiata di venti minuti dall'arrivo della Telecabina Severino Bottero, in partenza dal centro del paese e accessibile anche ai ciclisti, oppure a piedi dal centro storico di Limone Piemonte attraverso i sentieri escursionistici, con un itinerario di circa due ore e mezza.

Sempre domenica 2 agosto Limone Piemonte celebrerà la Festa Patronale di San Pietro in Vincoli. I festeggiamenti prenderanno il via alle 11 con la Santa Messa e la processione per le vie del paese, accompagnata dalla Filarmonica Narzolese e dalla partecipazione del gruppo folkloristico. Seguirà, in Piazza del Municipio, un momento conviviale con un rinfresco aperto a tutti. Nel pomeriggio, alle 14.30, i più piccoli potranno partecipare alla caccia al tesoro tra le vie del centro storico. La festa proseguirà al Centro d'Incontro con la tradizionale polentata e serata danzante.

Alle ore 18 il Teatro Alla Confraternita ospiterà un nuovo concerto di pianoforte dello Zephir International Chamber Music Festival. Ingresso è libero.

La programmazione del teatro proseguirà, alle 21.15, con lo spettacolo "Sogni Notturni", primo appuntamento limonese della rassegna Accademie in Valle. Protagonisti Bruno Gambarotta e Giorgio Costa, che proporranno un recital dedicato a Fryderyk Chopin, tra letture ricche di aneddoti e interpretazioni al pianoforte delle celebri composizioni del musicista polacco. Un incontro tra parole e musica che accompagnerà il pubblico alla scoperta della sensibilità e del fascino del compositore romantico per eccellenza. Ingresso libero; consigliata la prenotazione presso l'Ufficio Turistico (0171 925281).

Per info su costi e orari degli impianti di risalita: Riserva Bianca (0171/926254 – www.riservabianca.it)

Per informazioni sul calendario eventi di Limone Piemonte: Ufficio turistico (0171.925281 – www.limoneturismo.it).