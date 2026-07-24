Solidarietà a Lemie (Val di Lanzo), una gift card da 400 euro per i ragazzi ucraini ospiti di Acli e Caritas

Nella mattinata di mercoledì 22 luglio, il presidente provinciale delle Acli Cuneesi, Elio Lingua, con il presidente di Avoca (associazione volontari Acli Cuneo) Ferruccio Dallarovere, hanno raggiunto il Mercatò Extra di Madonna dell’Olmo, per usufruire della gift card del valore di 400 euro, gentilmente messa a disposizione da Mercatò (Dimar S.p.A.), per sostenere il gruppo di ragazzi ucraini in vacanza a Lemie, in provincia di Torino. Si tratta di un'iniziativa organizzata dalle ACLI nazionali, della Lombardia, del Piemonte e della provincia di Cuneo, oltre che dai Giovani aclisti, in collaborazione con la Caritas italiana, grazie alla quale, dal 17 al 26 luglio, è stato organizzato un campo di accoglienza e di sollievo, rivolto a ragazzi e ragazze dagli 11 ai 17 anni provenienti dalle zone di guerra in Ucraina. Nel 2024 il campo si era svolto in provincia di Cuneo, a Frabosa Soprana, con grande soddisfazione da parte dei giovani partecipanti.

Per il campo di quest’anno a Lemie (Val di Lanzo), le Acli Cuneesi hanno chiesto a diverse ditte la disponibilità a sostenere l’iniziativa e dal Mercatò è giunta la generosa offerta.

“Al nostro arrivo, mercoledì mattina, presso il supermercato Mercatò Extra di Madonna dell’Olmo – dice Elio Lingua – siamo stati ricevuti con grande cordialità e cortesia dal direttore Francesco D’India, che non solo ci ha accolti, ma, su nostra richiesta, ci ha anche aiutati nella scelta dei prodotti che potranno servire ai giovani, durante e dopo il loro rientro a casa. E’ stata davvero un’esperienza molto positiva”.

“L’attenzione verso questi ragazzi – dice Ferruccio Dallarovere - dimostra la sensibilità e la vicinanza dell’insegna Mercatò nei confronti dei giovani ucraini, da anni coinvolti in una terribile guerra, che sembra destinata a non finire in tempi brevi”.

Il materiale offerto da Mercatò, con quanto è stato possibile raccogliere in altro modo, é stato consegnato di persona, dal presidente provinciale Acli, Elio Lingua, con la vice presidente provinciale, Mariangela Tallone e il consigliere provinciale e nazionale Acli, Pietro Carluzzo, nella mattinata di venerdì 24 luglio, ai giovani ucraini a Lemie.