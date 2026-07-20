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Solidarietà | 20 luglio 2026, 11:28

Emmaus Cuneo: dalla vendita straordinaria 7mila e 500 euro per il Myanmar 

Le somme saranno destinate al villaggio di La Baun Ping nello stato di Karen per iniziative in campo agricolo e scolastico

Emmaus Cuneo: dalla vendita straordinaria 7mila e 500 euro per il Myanmar 

È stata un grande successo la vendita straordinaria di sabato 18 luglio organizzata da Emmaus per la popolazione civile del Myanmar oppressa da dinamiche di potere e da una guerra civile senza sbocchi. L'incasso dei tre mercatini è stato straordinario: 7500 euro che saranno destinati al villaggio di La Baun Ping nello stato di Karen per iniziative in campo agricolo e scolastico. 

L'autorganizzazione del villaggio permette di supplire ai bisogni primari alimentari e mantenere la scuola locale gratuita per i bambini. 

I fondi saranno inviati con regolarità a seconda delle esigenze necessarie con una programmazione a medio termine che permetterà un minimo di tranquillità e sicurezza alla popolazione locale. 

Una parte dei fondi sarà destinato anche a sostenere la popolazione civile del Myanmar colpita dal terremoto di aprile 2025.

Si può continuare a contribuire al sostegno della popolazione civile del Myanmar anche attraverso il conto corrente bancario di Emmaus Cuneo ( info: www.emmauscuneo.it ). 

"Un ringraziamento particolare ai nostri comunitari, dichiarano gli organizzatori, soci e volontari che hanno organizzato gestito la vendita e a tutte le persone che tramite i loro acquisti o la diffusione dell'informazione hanno contribuito al successo dell'iniziativa.

Emmaus Cuneo da appuntamento alle altre iniziative di solidarietà che verranno proposte nei prossimi mesi.


 

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