Marene, grande partecipazione all’oratorio per la cena benefica e il cinema sotto le stelle

Serata di partecipazione e solidarietà quella di ieri, mercoledì 22 luglio, all’Oratorio San Giuseppe di Marene, in via Cravetta 2, dove la comunità si è ritrovata per un’iniziativa benefica a sostegno della Scuola per l’Infanzia.

Alcune centinaia di persone, tra famiglie, bambini e adulti, hanno preso parte alla cena organizzata dal Circolo Noi Oratorio San Giuseppe, nell’ambito del programma “Ricucire”. A seguire, nel campo da calcio parrocchiale, spazio al cinema all’aperto con la proiezione del film “Il Robot Selvaggio”, molto apprezzata soprattutto dai più piccoli.

Nel corso della serata, il presidente della Scuola Materna, Paolo Bertola, ha espresso il proprio ringraziamento al Circolo Noi Oratorio e alla Pro Loco per l’impegno organizzativo e il sostegno concreto alle attività educative. Un aiuto importante, ha sottolineato, anche in vista dell’avvio del nuovo servizio di asilo nido, che troverà spazio nei locali della Casa del Custode attualmente in fase di allestimento da parte del Comune di Marene.

La coordinatrice pedagogica Marzia Poletti ha presentato ai presenti il progetto educativo attraverso un video illustrativo, proposto prima dell’inizio della proiezione. Presenti anche gli insegnanti e il Consiglio di amministrazione della scuola, a testimonianza di un lavoro condiviso e partecipato.

L’iniziativa, giunta alla quinta edizione, si conferma un appuntamento atteso e partecipato, reso possibile grazie al sostegno della Parrocchia, del Comune di Marene, della Banca e della Fondazione CRS. Una serata riuscita, capace di unire comunità, solidarietà e attenzione al futuro dei più piccoli.