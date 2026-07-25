BASKET / Il cestista albese Riccardo Pavese sfiora lo scudetto Under 19 con Cantù ed è ricevuto in Municipio dal sindaco Alberto Gatto

Il giovane cestista albese classe 2008, Riccardo Pavese, ha sfiorato lo scudetto Under 19 dopo una stagione straordinaria.

Il talento cresciuto nell'Olimpo Basket Alba sta inseguendo il sogno di diventare un giocatore di basket professionista nel settore giovanile d'eccellenza della Pallacanestro Cantù, club storico del basket italiano ed europeo.

Dopo un'annata impegnativa divisa tra Under 19 Eccellenza, Serie B2, allenamenti con la prima squadra di Serie A e Next Gen Cup, la formazione di coach Ansaloni e di Riccardo Pavese ha disputato le finali nazionali al PalaTiziano di Roma. I brianzoli sono arrivati fino in semifinale dove a lungo hanno guidato la partita dall’inizio fino ai minuti conclusivi, quando si sono visti beffare dalla Tortona di un Josovic immarcabile. Tortona avrebbe poi vinto in scioltezza la finale il giorno ed ecco perchè Riccardo Pavese e la sua Cantù sono arrivati davvero a pochi centimetri da un grande successo.

Per questo importante traguardo sportivo, nei giorni scorsi Riccardo è stato ricevuto dal sindaco Alberto Gatto: un momento di celebrazione per l’impegno nell’intraprendere un percorso difficile, lontano da casa, ma che sta permettendo la sua crescita.

Tra poche settimane, a inizio agosto, farà ritorno a Cantù per iniziare la prossima stagione, che inizierà nella palestra secondaria del nuovo palazzetto (da 5.200 posti e che aprirà poi a gennaio). Sarà un’annata molto importante, soprattutto per le ambizioni del gruppo Under 19.