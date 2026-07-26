FARINÈL / Undici kg di cocaina sequestrati a Bra ci dicono che abbiamo un problema

C’è una notizia, tra quelle degli ultimi giorni, che merita di essere sottolineata e analizzata attentamente. A Bra un’operazione antidroga ha portato al sequestro di oltre undici chili di cocaina, con tre arresti e una denuncia.

Secondo quanto emerso, da quella quantità si sarebbero potute ricavare decine di migliaia di dosi e un giro d’affari milionario. Non sono numeri da cronaca minore: sono numeri che parlano, e parlano forte e che mettono Bra al centro del panorama del traffico di droga piemontese e, forse, italiano.

La prima cosa da dire, senza retorica, è grazie. Grazie ai cittadini che hanno segnalato, che hanno visto movimenti sospetti e non hanno scelto la comodità del voltarsi dall’altra parte. In una comunità civile, la sicurezza non è mai soltanto un compito delegato: nasce anche dal senso di responsabilità di chi abita un palazzo, una via, un quartiere, e capisce che denunciare è difendere la propria casa comune.

Poi c’è il lavoro delle forze dell’ordine. Un lavoro spesso lungo, paziente, silenzioso, fatto di osservazioni, controlli, appostamenti, verifiche, rischi. Quando arriva il blitz, il cittadino vede il risultato finale, ma dietro quel risultato ci sono mesi di professionalità, coordinamento e presenza sul territorio. Anche questo va riconosciuto con chiarezza, senza trasformarlo in slogan.

Ma il ringraziamento non deve farci dimenticare la domanda più scomoda. Se tanta droga arriva qui, vuol dire che qui trova mercato. Vuol dire che qualcuno la compra, la cerca, la consuma. Vuol dire che il nostro territorio, che amiamo raccontare laborioso, ordinato, attento alle relazioni, porta dentro di sé anche una fragilità grave, forse più estesa di quanto si voglia ammettere.

Non basta dire che lo spaccio viene da fuori. Non basta indicare il trafficante, il corriere, il pusher. Quelli vanno perseguiti, certo, e con fermezza. Ma una piazza di spaccio esiste perché esiste una domanda. Ed è qui che la questione diventa più seria: riguarda le famiglie, la scuola, i luoghi di aggregazione, le solitudini, il disagio, il divertimento ridotto a consumo, l’idea che tutto si possa comprare, perfino lo stordimento.

Chi scrive non ha remore a dire che mai ha provato questo tipo di sostanze e mai le proverà e che reputa un debole chi per sopportare le difficoltà della vita, invece di affrontarle decide di prendere delle scorciatoie.

Ma non posso fermarmi al mio naso e fingere che non esista un grave problema che coinvolge tutti, anche chi, come il sottoscritto mai ha provato della cocaina.

Bra non è un’isola felice immune dal resto del mondo. Nessun territorio lo è. Ma proprio per questo serve una risposta adulta: più controlli, sì; più collaborazione con le forze dell’ordine, certamente; ma anche più educazione, più prevenzione, più capacità di guardare negli occhi i ragazzi e gli adulti che stanno scivolando, senza minimizzare e senza moralismi di comodo.

Questa operazione è una buona notizia perché ha tolto droga dalla strada e perché dimostra che lo Stato c’è. Ma è anche una cattiva notizia, perché ci dice che quella droga non era destinata al nulla: aveva clienti, contatti, abitudini, una rete. E allora il punto non è soltanto congratularsi il giorno dopo. Il punto è non dimenticarsene il giorno dopo ancora.

Il senso civico dei cittadini ha acceso una luce. Le forze dell’ordine hanno fatto il loro dovere con efficacia. Ora tocca alla comunità intera decidere se guardare davvero quello che quella luce ha illuminato. Perché il problema della droga non si risolve solo quando la si sequestra: comincia a risolversi quando un territorio smette di fingere che non lo riguardi.