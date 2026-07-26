EVENTI / Nell'ultima domenica di luglio fiere, sagre, sport e cultura animano città e paesi della Granda

Le feste patronali di Sant’Anna e San Giacomo la fanno da padrone nell'ultima domenica di luglio, con eventi in ogni angolo della Granda. Numerosi anche i concerti all’aperto e le proposte di escursioni e passeggiate nella natura. Durante il fine settimana si disputeranno il Giro Provincia Granda di ciclismo, la Carrera Saracina a Garessio e la Valle Stura Sky Race di corsa in montagna.

Completano le possibilità di un fine settimana all’insegna dello svago, mercatini, mostre, spettacoli teatrali e appuntamenti culturali.

Consigliamo sempre di prestare attenzione alle previsioni del tempo.

Tutti gli eventi della provincia li trovate su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.it .



***

CUNEO: IL TEMPO DELLE CHIAVI

Nel week end sarà visitabile presso il Complesso Monumentale di San Francesco la mostra personale di Franco Alessandria “Il tempo delle chiavi”, con 14 sculture esposte realizzate assemblando e saldando fra loro chiavi, ingranaggi meccanici, serrature chiodi e altri oggetti. Ingresso libero. Orario: 15.30 – 18.30.

CUNEO: RESISTENZE

Domenica 26 luglio, alle 21, serata speciale dedicata a Duccio Galimberti eroe della Resistenza. Presso il Parco della Resistenza si terrà il reading di Lorenzo Baravalle, autore e podcaster di "Qui si fa l'Italia", "Atomika" e "Frate Mitra" e a seguire la proiezione del documentario “Duccio Galimberti - il tempo dei testimoni” di Teo De Luigi con Associazione Culturale Cinedehors. Ingresso libero.

***

ALBA: ALBA SOTTERRANEA

Domenica 26 luglio sarà possibile effettuare un tour guidato da un archeologo alla scoperta del passato romano e medievale della città di Alba. Turni al mattino e al pomeriggio. Ritrovo in piazza Risorgimento 1/2, di fronte al municipio/ufficio turistico. Info: www.ambietecultura.it

***

ARGENTERA - BERSEZIO: VALLE STURA SKYRACE

Domenica 26 luglio, in alta valle Stura, si svolgerà la terza Skyrace nelle Alpi Cozie meridionali, tra le fortificazioni del vallo alpino. Quest'anno la terza edizione è la gara che assegna i titoli di campione italiano Skyrace 2026 assoluto e di categoria. Info: https://www.vallesturaskyrace.com/skyrace

***

BENE VAGIENNA: FESTA DI SANT’ANTONINO

Domenica 26 luglio, alle ore 9.15: S. Messa e processione con la statua di Sant’Antonio da Padova. Alle ore 20: serata “Cosciotto al forno” e musica con l’orchestra “Duo per Due”. Info: 333 99 94 443.

***

BOSIA: LA PALLAPUGNO IN PIAZZA

Domenica 26 luglio, alle ore 15 comincerà la “Grande Festa della Pantalera” con sfida tra promozionali. Alle ore 16 partita “alla Pantalera” con squadre miste. Saranno presenti i campioni Felice Bertola, Massimo Berruti e Carlo Balocco.

***

BOVES - SANT’ANNA: FESTA PATRONALE

Nel week end proseguono gli eventi della festa patronale nella frazione bovesana. Domenica 26 luglio, alle ore 15, gara di orienteering "O-Rientanna", rievocazione a tema gladiatori del primo secolo, "Il Ludus Taurinorum" e Nutella Party. Alle 20 tradizionale Cena Campagnola e alle 21 danze con l'orchestra "Non Solo Liscio". Info: www.comune.boves.cn.it

***

BRA: ESPOSIZIONE CINOFILA

Domenica 26 luglio, il Gruppo Cinofilo delle Langhe e dei Roeri organizzerà dalle ore 8.30 la tradizionale esposizione cinofila in piazza Giolitti. "Esposizione Cinofila", avrà carattere nazionale nella giornata di sabato 25 luglio e internazionale in quella di domenica 26 luglio.360 razze canine ufficiali presenti all’evento.

***

CARRÙ: CLASSICHE ARMONIE FESTIVAL LAB

Domenica 26 luglio torna a Carrù il “Classiche Armonie Festival”, con un'edizione che inaugura “Il Classiche Armonie Festival LAB”, due giornate dedicate alla musica, alla sperimentazione e all’incontro tra linguaggi artistici differenti. Info: https://classichearmonie.com/

***

CASTELMAGNO: VISITE AL SANTUARIO

Domenica 26 luglio, alle ore 14.30, sarà possibile effettuare una visita guidata del Santuario di San Magno della durata di un'ora. Info: www.santuariosanmagno.it

***

CELLE DI MACRA: FESTA DI SANT’ANNA

Domenica 26 luglio, presso Borgata Castellaro a Celle di Macra, si celebrerà la tradizionale Festa di Sant'Anna organizzata dalla Pro Loco Seles e l'Ecomuseo dell'Alta Valle Maira. Info: https://ecomuseoaltavallemaira.it

***

CHIUSA DI PESIO - CERTOSA: VOXONUS QUARTET

Domenica 26 luglio, alle ore 16, alla Certosa di Pesio concerto dei Voxonus Quartet - Conversazioni a Parigi: Bruni, Cambini e il Giovane Mozart. Ingresso sarà libero fino ad esaurimento posti. Info: 340 61 72 142.

***

DRONERO: LOU CHAT PITURÀ E PARLÀ

Nel week end, durante gli orari di apertura dell’Espaci Occitan in via Val Maira 19, sarà visitabile la mostra "Lou chat piturà e parlà”, personale di Lucia Norbiato dedicata al gatto, creatura enigmatica e indipendente. Info: 0171/904075.

***

ENTRACQUE: MIETITURA CON LA FALCE

Domenica 26 luglio, dalle 9 alle 17, nei campi dell'Azienda Agricola Grëlla di Entracque, si terrà una giornata dedicata alla mietitura manuale della segale con falce e alla tradizionale legatura dei covoni, un'occasione aperta a tutti per partecipare a un gesto antico che ha plasmato per secoli il paesaggio alpino. Partecipazione libera, è previsto un pranzo condiviso. Info: www.areeprotettealpimarittime.it

***

FARIGLIANO: GIRASOLI A FARIGLIANO

Domenica 26 luglio, a partire dalle ore 15.30, la località Prella ospiterà un laboratorio artistico a partecipazione libera, pensato per stimolare la fantasia e la manualità dei giovani partecipanti. Info: www.comune.farigliano.cn.it/

***

FRABOSA SOPRANA: LE VIE DELLA PIETRA

Domenica 26 luglio partenza alle ore 8.30 per escursione verso i tre ingressi del sistema carsico della Grotta della Mottera. L’evento fa parte dell’undicesima edizione de "Le Vie della Pietra". Info: www.comune.frabosasoprana.cn.it/

***

GARESSIO: CARRERA SARACINA

Domenica 26 luglio, si svolgeranno prove e gara dell’adrenalinica Carrera Saracina, la tradizionale corsa con carretti artigianali lungo le vie del paese. Info: 346 85 03 509.

***

LIMONE PIEMONTE: TERRASOLE FESTIVAL

Domenica 26 luglio, alle ore 12, al lago Terrasole di Limone Piemonte si esibisce la band Nerocaravaggio. Il concerto è parte della rassegna musicale estiva Terrasole Festival. Accesso libero. Info: https://www.limoneturismo.it/

***

MOMBASIGLIO: PASSAGGI

Domenica 26 luglio, alle ore 21 presso il Parco del Castello di Mombasiglio, si terrà il concerto “Music Movie”, gran finale di “Passaggi- La musica abbraccia Mombasiglio”, con la Banda “I Giovani” di Farigliano, storica formazione del territorio che propone uno spettacolo dedicato alle più celebri colonne sonore del cinema. Info: 338 52 28 451 - 338 34 64 116.

***

MONDOVÌ: MERCATINO

Domenica 26 luglio, torna l'appuntamento nel rione Breo con antiquariato minore, vintage, modernariato, artigianato e creatività. Decine di espositori propongono oggetti d'altri tempi e da collezione. Info: www.casamalta.it

MONDOVÌ: FERRONE IN FESTA

Domenica 26 luglio, aperitivo sotto il tendone, seguito dal pranzo dei volontari. Nel pomeriggio attività gratuite per bambini e famiglie, laboratori di fumetti, pet therapy, tiro con l’arco, ludobus, escape room, laboratori creativi e gimkana in bicicletta. In serata polenta party e ballo liscio. Info: 339 48 97 657.

***

MONFORTE D’ALBA: MONFORTINJAZZ AND MORE 2026

Domenica 26 luglio, alle ore 19, presso l’Auditorium Horszowski, si terrà il concerto di Kings of Convenience. Info: www.monfortinjazz.it/events/40fingers/

***

MONTALDO MONDOVÌ: FESTA SANT’ANNA COLLAREA

Domenica 26 luglio si terrà la "Festa patronale di Sant'Anna Collarea". Cena del sabato con balli e musica dell’orchestra Meo Tomatis. Domenica 26 luglio, alle 20.30 S. Messa con tradizionale processione accompagnata dalla Banda di Mondovì. Alle ore 22 spettacolo pirotecnico. Info: 370 31 17 382.

***

ONCINO - ALPETTO: CONCERTO DI CORNAMUSE

Domenica 26 luglio, dalle ore 12 e nel pomeriggio, presso il Rifugio Alpetto, si terrà “Super Bandia - Concerto di Cornamuse”. Info: www.occitamo.it

***

ORMEA. MERCATINI DEL CUORE

Domenica 26 luglio, dalle ore 9 alle ore 19, nel cuore del centro storico di Ormea, tornano i Mercatini del Cuore. Info: 338 65 71 053.

***

PONTECHIANALE: MIRABILIA ON THE ROADS

Domenica 26 luglio, in occasione della Fête des Alpes, due giorni di spettacoli, musica e circo contemporaneo tra i paesaggi alpini trasformati in palcoscenico diffuso. Info: https://www.festivalmirabilia.it

***

PRATONEVOSO: MERCATINI

Domenica 26 luglio si terranno I “Mercatini della montagna”. Info: 0174/334151.

***

PRAZZO SUPERIORE: FESTA DI SAN GIACU

Nel week end torna la tradizionale festa di San Giacu, un fine settimana all’insegna della convivialità, della musica e delle tradizioni della Valle Maira. Info: https://www.facebook.com/consorziovallemaira

***

RACCONIGI. TROVAROBE

Domenica 26 luglio, dalle ore 7.30 alle ore 18, nelle vie del centro storico si svolgerà il "Trovarobe", grande mercatino dell'antiquariato, del collezionismo e modernariato. Info: 392 08 11 406.

***

ROCCA DE BALDI: APPUNTAMENTO AL TRAMONTO

Domenica 26 luglio il Castello Museo di Rocca de' Baldi sarà aperto la sera per il terzo “Appuntamento al tramonto”. L'attenzione sarà dedicata ad un argomento di grande attualità: la guerra. Le visite si svolgeranno alle 18.30 e alle 21. Info: 0171/696206 – https://museodoro.org/

***

ROCCAFORTE MONDOVÌ - PREA: FESTA DI SANT’ANNA

Nel week end a Sant'Anna di Prea, festa patronale con camminata da Prea al piccolo Santuario di Sant'Anna attraverso il magico sentiero del "Bosco degli Gnomi" e “Merenda sinoira” per gustare i piatti tipici del territorio. Tradizionale incanto la domenica. Info: https://www.comune.roccafortemondovi.cn.it

***

SAMBUCO

CON LA LUNA ALLE SPALLE

Domenica 26 luglio, alle ore 21, presso la piazza del Municipio, la Compagnia Anfiteatro presenta "Con la luna sulle spalle", uno spettacolo emozionante che prende spunto dalla storia del necessario e romantico contrabbando alpino, dai primi anni dell'Ottocento fino all'immediato secondo Dopoguerra. Ingresso libero. Info: https://www.visitstura.it

***

SAN GIACOMO DI ROBURENT: MERCATINO DI SAN GIACOMO

Domenica 26 luglio, a partire dalle ore 9, si terrà la "Festa di San Giacomo - Mercatino per tutto il paese", con prodotti di artigianato, idee regalo, accessori e tanto altro. Info: 353 33 75 006.

***

SAVIGLIANO: MOSTRA TRIFASE 50

Domenica 26 luglio, in orario 10/12.30 e 15/18.30, sarà visitabile presso il Museo Ferroviario Piemontese, la mostra realizzata in occasione dei 50 anni dalla fine della trazione elettrica trifase in Italia, a cura di Fondazione FS e Treno Club Savona. Info: www.museoferroviariopiemontese.it

***

TORRE BORMIDA: SCAVALCAMONTAGNE

Domenica 26 luglio, alle ore 21, presso la Piscina Comunale Acqua Langa, nell’ambito di “Scavalcamontagne Tournèe in cammino 2026” si terrà lo spettacolo “Alzati e Cammina”. Info: https://www.scavalcamontagne.com/

***

VALDIERI - ANDONNO: FESTA DI SAN EUSEBIO

Domenica 26 luglio, a partire dalle ore 9.30 nella frazione Andonno , "Festa Patronale di San Eusebio". Dopo la messa sarà possibile pranzare tra le vie del borgo. Evento a pagamento, prenotazione necessaria. Info: 339 13 63 935 - 340 13 77 696.

VALDIERI - SANT’ANNA: FESTA PATRONALE

Domenica 26 luglio, a partire dalle ore 20.30, in frazione Sant'Anna, "Festa Patronale di Sant'Anna" con ricco programma di musica e buon cibo. Info: protocollo@comune.valdieri.cn.it

***

VERNANTE: AMARCORD

Domenica 26 luglio alle 21.15 in piazza de l'Ala a Vernante, concerto "Amarcord" del Quintetto Cabiria. Musiche omaggio ad Ennio Morricone e Nino Rota. Ingresso libero. Info: associazionemusicante@yahoo.it

***

VINADIO - SANTUARIO SANT’ANNA: FESTA DI SANT’ANNA