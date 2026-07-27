 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 27 luglio 2026, 16:03

Alpini di Madonna dell’Olmo, dal Comune un contributo di 500 euro per i lavori alla sede

Via libera della Giunta all’erogazione del sostegno economico per la manutenzione straordinaria del fabbricato di Piccapietra, già oggetto di interventi di messa in sicurezza finanziati anche dalla Regione

Alpini di Madonna dell’Olmo, dal Comune un contributo di 500 euro per i lavori alla sede

Il Comune di Cuneo ha approvato l’erogazione di un contributo di 500 euro a favore dell’A.N.A. Sezione di Cuneo – Gruppo di Madonna dell’Olmo, per sostenere i lavori di manutenzione straordinaria della sede di località Piccapietra.

L’intervento riguarda in particolare il rifacimento del tetto del fabbricato comunale, utilizzato dagli Alpini come sede sociale e come centro operativo e magazzino per la protezione civile. La struttura era stata concessa in uso all’associazione per 30 anni, con la possibilità di proroga, e il Comune aveva già autorizzato le opere di sistemazione.

La decisione arriva dopo la partecipazione dell’associazione a un bando della Regione Piemonte, che ha riconosciuto un contributo a fondo perduto di 28.202,13 euro per la messa in sicurezza della sede. Il sostegno comunale si aggiunge quindi al finanziamento regionale per aiutare a completare l’intervento.

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A LUGLIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium