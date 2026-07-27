Alpini di Madonna dell’Olmo, dal Comune un contributo di 500 euro per i lavori alla sede

Il Comune di Cuneo ha approvato l’erogazione di un contributo di 500 euro a favore dell’A.N.A. Sezione di Cuneo – Gruppo di Madonna dell’Olmo, per sostenere i lavori di manutenzione straordinaria della sede di località Piccapietra.

L’intervento riguarda in particolare il rifacimento del tetto del fabbricato comunale, utilizzato dagli Alpini come sede sociale e come centro operativo e magazzino per la protezione civile. La struttura era stata concessa in uso all’associazione per 30 anni, con la possibilità di proroga, e il Comune aveva già autorizzato le opere di sistemazione.

La decisione arriva dopo la partecipazione dell’associazione a un bando della Regione Piemonte, che ha riconosciuto un contributo a fondo perduto di 28.202,13 euro per la messa in sicurezza della sede. Il sostegno comunale si aggiunge quindi al finanziamento regionale per aiutare a completare l’intervento.