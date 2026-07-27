Confreria, via libera ai lavori di completamento della struttura polivalente

La Giunta comunale di Cuneo ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per le opere esterne della struttura polivalente di via San Damiano Macra. L’intervento, da 86 mila euro complessivi, punta a sistemare e mettere in sicurezza l’area in vista delle future attività ed eventi.

Il progetto riguarda il completamento della nuova struttura al servizio della frazione di Confreria, realizzata nell’ambito del recupero dell’ex Riec e conclusa lo scorso 30 giugno. Dopo la realizzazione dell’edificio, il Comune ha ritenuto opportuno intervenire anche sugli spazi esterni, considerati importanti per valorizzarne la funzione socio-aggregativa.

Nel dettaglio, il quadro economico prevede 51.845,02 euro per i lavori e 34.154,98 euro per somme a disposizione dell’amministrazione, tra cui incarichi professionali, allacciamenti, IVA, imprevisti e oneri tecnici. Il progetto è stato redatto dall’architetta Rossella Cuncu, incaricata dal Comune nelle scorse settimane.