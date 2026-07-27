Tari 2026 a Cuneo, il Comune aggiorna i conti: gettito previsto oltre gli 11 milioni di euro

Il Comune di Cuneo ha aggiornato i conti della TARI 2026, la tassa sui rifiuti, fissando gli importi principali legati al bilancio dell’anno in corso. Il gettito complessivo stimato supera 11,08 milioni di euro, tra tassa rifiuti, tributo provinciale, recupero dei costi del verde pubblico e componenti aggiuntive.

Nel dettaglio, l’ente ha adeguato l’accertamento di entrata della TARI a 10.330.953,67 euro. A questa cifra si aggiungono 239.033,06 euro per le componenti perequative UR1, UR2 e UR3, che dovranno poi essere riversate alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.

L’atto prevede anche 180.000 euro destinati alle agevolazioni TARI concesse nel 2026, mentre sono già state regolarizzate agevolazioni riconosciute fino al 22 giugno per 122.169,01 euro. Un’altra voce rilevante riguarda il recupero dei costi del verde pubblico, quantificato in circa 498 mila euro.