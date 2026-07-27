Dopo vent'anni torna "Garessio è in fiore"

Garessio riscopre il proprio volto più colorato: quest’estate, dopo vent'anni, torna l'iniziativa dedicata al verde e alla bellezza del territorio, un progetto corale che nasce dall'impegno del Comune e delle borgate, dal supporto di Regione Piemonte e Provincia di Cuneo, e che vede il contributo del designer Giorgetto Giugiaro (che ha realizzato il logo dell’evento) e delle risorse stanziate da Fondazione Compagnia di SanPaolo e Fondazione CRT.

“L'iniziativa non è un semplice evento - spiega Luciano Sciandra, Sindaco della Città di Garessio - ma un progetto d’arte a cielo aperto dal carattere altamente partecipativo che coinvolge l'intero territorio comunale, da Borgo Ponte a Borgo Maggiore, passando per Poggiolo e la Borgata Valsorda, e che si sviluppa nel corso di luglio e agosto, culminando nelle celebrazioni del 29 e 30 agosto 2026”.

Grazie al contributo delle Fondazioni, il Comune ha acquistato fiori e piante simbolo della tradizione ligure-piemontese, puntando sulla sostenibilità e sulla durata, e grazie al lavoro incessante di decine di volontari sono state abbellite strade e aiuole che hanno reso il paese, angolo dopo angolo, un unico grande e rigoglioso giardino. Inoltre, nelle giornate conclusive del 29 e 30 agosto, gli androni di alcuni palazzi storici del Borgo Maggiore ospiteranno composizioni floreali scenografiche realizzate da maestri del settore, in accordo con lo stile architettonico dell’edificio.

All’impegno pubblico si aggiunge il concorso ANGOLI FIORITI (termine iscrizione il 10 agosto), attraverso cui i cittadini sono invitati ad allestire i propri spazi verdi privati, quali balconi, giardini o cortili, con fiori e piante ornamentali. Una giuria di esperti e il voto del pubblico premieranno poi, nelle giornate conclusive, i migliori e più creativi allestimenti. Dal 10 agosto fino al 28 agosto, è attiva la votazione popolare, aperta a cittadini e turisti: chi si trova in paese può andare alla ricerca degli spazi grazie alla cartina realizzata per l’iniziativa, con l’indicazione del percorso e la segnalazione dei singoli punti di interesse.

Il concorso si articola nelle seguenti categorie:

MIGLIOR SPAZIO FIORITO, valutato per cura, varietà e impatto estetico;

SPAZIO PIÙ CREATIVO, valutato per l’allestimento più armonioso e originale;

MIGLIOR ALLESTIMENTO ISPIRATO AL PAESAGGIO, con particolare attenzione all’integrazione di fioriture e decorazioni che richiamino le caratteristiche naturali, storiche e culturali del territorio;

MIGLIOR ALLESTIMENTO DEL PIÙ GIOVANE, volto a valorizzare la creatività e la sensibilità delle nuove generazioni nell’interpretazione del tema floreale e del paesaggio locale.

“GARESSIO È IN FIORE è un progetto che può essere da esempio per la sua capacità di valorizzare a 360° le vocazioni di un territorio straordinario come l’Alta Val Tanaro. Una terra di passaggio e di confine, un paesaggio-cerniera da sempre aperto all’incontro e all’ospitalità. Qui le vette delle Alpi Marittime incontrano le brezze che salgono dal Mar Ligure, gli antichi valichi e vie dei commerci mettono in comunicazione da secoli i mondi del mare e della montagna. La storia qui ha depositato testimonianze preziose: castelli, palazzi medievali, giardini segreti e un centro storico intatto e affascinante” - commenta Paolo Bongioanni, Assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte -. Il format di GARESSIO È IN FIORE ha saputo coltivare l’amore, l’orgoglio e la cura degli abitanti per il proprio territorio con la capacità di organizzare e accogliere, attraverso un programma che ruota attorno al mondo dei fiori e del verde declinato in tutte le sue sfumature: mostre, concorsi, visite guidate, dibattiti, laboratori ed esperienze sensoriali. E naturalmente la scoperta dell’eccezionale enogastronomia di queste valli sospese fra cielo, montagna e mare. È proprio in questa direzione che la Regione Piemonte si sta muovendo sempre di più: promuovere i territori in una visione olistica che sposi in modo organico le vocazioni locali con le eccellenze delle nostre produzioni agroalimentari, l’offerta turistica e sportiva, per offrire esperienze indimenticabili e generare valore e ricadute positive sui territori”.

Il programma

Da lunedì 20 luglio a domenica 30 agosto sarà possibile ammirare anche alcune aree fiorite riqualificate, progettate secondo i criteri della biofilia e della sostenibilità.

Garessio è in fiore entra poi nel vivo con l’inaugurazione di 5 mostre: sabato 25 luglio inaugura ANDAR PER GIARDINI. In cammino tra i giardini dell’Alta Val Tanaro, in viaggio tra i giardini inglesi, promossa dal Polo Culturale Città di Garessio. L’esposizione sarà visitabile fino al 30 agosto, solo sabato e domenica 10.30 – 12.00, 14.30 – 16.30

Fino al 30 agosto Mostra Agrasso presso la Galleria Porta Rose

Sabato 1° agosto le vetrine storiche del paese - lungo un percorso che attraversa Borgo Ponte, Borgo Poggiolo e Borgo Maggiore - saranno allestite con quadri e installazioni artistiche a tema floreale a cura di Associazione Ardena. Un’esposizione diffusa che trasforma per tutto il mese gli spazi del paese in piccole gallerie a cielo aperto.

Sempre sabato 1° agosto, appuntamento alle 10.30 al Castello Reale di Casotto per l’inaugurazione della mostra Golia. Donna, mistero senza fine, promossa dal Comune di Garessio con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo.

A trent’anni dall’ultima retrospettiva a lui dedicata, l’esposizione celebra l’arte di Eugenio Colmo, detto “Golia”: caricaturista, pittore, illustratore, grafico, disegnatore di moda e ceramista, protagonista della scena artistica italiana tra i primi del Novecento e gli anni Sessanta. Il suo celebre soprannome gli fu attribuito da Guido Gozzano, di cui fu compagno di classe. La mostra sarà visitabile fino al 25 ottobre.

In parallelo presso la Galleria Porta Rose l’esposizione Golia e il Ponte Rosa.

Sabato 29 agosto

10.30 – 18.30 | Borgo Maggiore

Androni in Fiore

10.30 – 19.00 | Corso Paolini

Mostra-Mercato Florovivaistica

10.45 – 12.15 | Oasi Fiorita

Lungo Tanaro Cornelio Fazio (pista di pattinaggio)

Lezione didattica sugli insetti impollinatori

Con cenni di educazione ambientale.

A cura di Azienda Agricola Amè di Marco Briozzo e Api-Oasi Fiorita Garessio.

14.15 – 15.00 | Parco Giochi Comunale

Talea: dal ramo alla nuova vita

Laboratorio pratico (4–10 anni)

Per apprendere i principi base della riproduzione vegetativa delle piante. Ogni partecipante realizzerà una talea da portare a casa.

A cura di Azienda Agricola Il Giardino di Prince.

14.30 – 16.30 | Parco Giochi Comunale

Mani in Fiore

Laboratorio creativo (4–10 anni)

Laboratori manuali con materiali di recupero e carta per stimolare creatività, motricità fine e consapevolezza ecologica.

Animazione a cura del Mago Bingo.

A cura di Associazione Amici di Pievetta.

16.30 – 19.30 | Via dei Campi 5

Porte aperte e visita libera

Ai progetti L'Orto dell'Infinito e Pillole di Consapevolezza.

A cura di Associazione Amhran Duit APS e rete Terra Creativa.

Incontri

16.30 | Piazza Marconi

Omaggio a Pia Pera, scrittrice e giardiniera

Con Elsa Veronesi (Polo Culturale Città di Garessio).

17.00 – 18.00 | Via dei Campi 5

Body Mind Dialogue

Esperienza di danza-movimento e condivisione di idee e momenti insieme.

A cura di Associazione Amhran Duit APS e rete Terra Creativa.

21.00 | Piazza Carrara

Concerto della Big Band Jazz Cuneo

Domenica 30 agosto

10.30 – 18.30 | Borgo Maggiore

Androni in Fiore

10.30 – 19.00 | Corso Paolini

Mostra-Mercato Florovivaistica

10.30 – 12.00 | Via dei Campi 5

Porte aperte e visita libera

Ai progetti L'Orto dell'Infinito e Pillole di Consapevolezza.

A cura di Associazione Amhran Duit APS e rete Terra Creativa.

10.30 – 17.30 | Parco Giochi Comunale

Fiori, Sensi e Creatività

Una giornata dedicata a bambini e famiglie con laboratori, giochi e attività sul tema della natura.

Laboratori:

Fiori in Tessuto – attività manuale per esplorare forme, colori e materiali, sviluppando motricità fine, immaginazione e senso estetico.

– attività manuale per esplorare forme, colori e materiali, sviluppando motricità fine, immaginazione e senso estetico. Cucina Sensoriale – esperienza con estratti di frutta, petali eduli, semi aromatici e spezie per stimolare curiosità e percezione.

Durante la giornata saranno inoltre proposti giochi tradizionali e attività dedicate all'educazione ambientale.

A cura di Cooperativa Il Melograno.

15.00 – 17.00 | Piazza San Giovanni

Sister Arch

17.45 – 18.30 | Piazza Carrara

Premiazione del concorso "Angoli Fioriti"

Informazioni

Per informazioni è possibile contattare l'Ufficio Segreteria del Comune di Garessio al numero 0174 805620.