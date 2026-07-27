La cultura accende il Cuneese: Fondazione CRT sostiene festival, cinema e grandi mostre

Collisioni, Mirabilia e Anima Festival, insieme a esposizioni come Amuleti dell'antico Egitto a Bra e ai progetti del Cuneo Film Festival si confermano gli appuntamenti che hanno acceso l'estate cuneese.



Ma sono anche tra le 301 iniziative in tutto il Piemonte e Valle d'Aosta sostenute dalla Fondazione CrT che ancora una volta ha promosso la cultura con un investimento complessivo di 4,8 milioni di euro.



Festival, concerti, spettacoli teatrali, rassegne di danza, mostre, cinema, attività espositive e progetti dedicati al design animeranno nei prossimi mesi città, borghi e aree montane, contribuendo a rendere la cultura sempre più diffusa, accessibile e vicina alle comunità.

Sono online gli esiti della prima sessione di NoteSipari, che sostiene festival e spettacoli dal vivo diffusi, e Orizzonti L.I.V.E., introdotto quest'anno e dedicato alle realtà culturali più strutturate, alle stagioni artistiche e ai grandi eventi. Sono inoltre disponibili i risultati di Immagini e Prospettive, il bando che promuove mostre, attività espositive, festival cinematografici, design e valorizzazione del patrimonio culturale.

"La cultura è uno dei principali strumenti attraverso cui una comunità cresce, si riconosce e costruisce il proprio futuro – dichiara Anna Maria Poggi, Presidente della Fondazione CRT –.Con queste risorse a sostegno di festival, spettacoli dal vivo, mostre e grandi eventi vogliamo 'accendere' l'estate della cultura nei territori e sostenere un ecosistema diffuso, fatto di operatori, artisti e istituzioni che ogni giorno generano valore per le comunità. Un sistema capace di animare i grandi centri, ma anche di portare opportunità nei piccoli comuni, nelle aree montane e nei contesti più fragili. Investire nella cultura significa creare occasioni di incontro, offrire opportunità ai giovani, rafforzare la coesione sociale e contribuire allo sviluppo del territorio".

Dal grande spettacolo dal vivo alle mostre, dai festival musicali al cinema, l'offerta sostenuta dalla Fondazione attraversa l'intero territorio regionale e valdostano.



Spostandosi oltre il Cuneese a Torino e nell'area metropolitana trovano spazio appuntamenti consolidati come Jazz Is Dead!, Torino Fringe Festival, Interplay, C2C Festival, Torino Underground Cinefest, Graphic Days e Sottodiciotto Film Festival, accanto a mostre e progetti espositivi come "Gabriele Basilico. Paesaggio industriale Olivetti" a Ivrea, "La Via Lattea"- che celebra i dieci anni di mostre e residenze a Pavarolo - e la 65ª Mostra della Ceramica di Castellamonte.



nel Verbano-Cusio-Ossola iniziative come Tones Teatro Natura, Musica in Quota e Stresa Festival dialogano con il paesaggio; ad Alessandria trovano spazio il Concorso Internazionale di Chitarra Michele Pittaluga, Ottobre Alessandrino, Echos, Vignale in Danza e mostre come "Carlo Carrà – Enzo Cacciola. Dal Novecento al Contemporaneo". Nel Novarese sono sostenuti, tra gli altri, il Teatro Faraggiana, Rest-Art Live e il festival Corto e Fieno; nel Biellese iniziative come Ritrovato Festival, La Fotografia al Naturale e Memoria in Movimento valorizzano il dialogo tra cultura, paesaggio e comunità; nell'Astigiano trovano spazio progetti come Orsolina28, gli Itinerari Magnifici e il Museo Emanuele Luzzati di Monastero Bormida; nel Vercellese la mostra "Marc Chagall e il tempo della visione" e la rassegna di teatro ed escursionismo "Un passo davanti all'altro" contribuiscono allo sviluppo culturale del territorio. In Valle d'Aosta sono sostenuti, tra gli altri, Aosta Classica, FrontDoc, Cervino CineMountain e Aosta Summer Festival.

È online la seconda sessione dei bandi NoteSipari e Orizzonti L.I.V.E: la scadenza è fissata al prossimo 15 settembre 2026.