Furto di credenziali online: i dati della Polizia Postale e le misure di base per proteggersi

L' allerta diffusa nei giorni scorsi dalla Polizia di Stato invita a diffidare di telefonate, sms ed e-mail che chiedono denaro, dati bancari, password o codici di sicurezza. È un consiglio corretto e vale sempre. Copre però soltanto una parte del problema, perché una quota rilevante delle credenziali che finiscono nelle mani dei criminali non viene consegnata da nessuno.

I numeri della Polizia Postale

Il bilancio 2025 della Polizia Postale, presentato a gennaio, restituisce la dimensione del fenomeno: 51.560 casi trattati a livello nazionale, 293 arresti e 7.590 persone denunciate. Il solo comparto economico-finanziario vale 27.085 casi trattati e 4.489 persone indagate. Il Commissariato di P.S. Online, il portale attraverso il quale i cittadini possono segnalare episodi sospetti, ha registrato 5,2 milioni di visite e gestito oltre 94 mila segnalazioni, in larga parte legate a phishing, social network e attacchi informatici.

Nello stesso bilancio la Polizia segnala un elemento nuovo: l'impiego dell'intelligenza artificiale, in particolare dei deepfake, ha reso i tentativi di raggiro molto più sofisticati, al punto da richiedere l'introduzione di una specifica fattispecie di reato. L'idea che una truffa si riconosca dagli errori di italiano o da una grafica approssimativa è ormai superata.

Quello che l'avviso non può coprire

Il consiglio di non comunicare a nessuno le proprie credenziali protegge da un tipo preciso di attacco: quello in cui qualcuno le chiede. Ed è un tipo di attacco tutt'altro che raro. Ma buona parte delle password che circolano non è stata consegnata da nessuno: è finita online perché un'azienda, un portale o un servizio qualunque che la conservava ha subito una violazione. In quel caso non c'è alcuna telefonata sospetta a cui resistere né alcun messaggio da riconoscere.

È a questo punto che il danno si moltiplica oppure si ferma, a seconda di una scelta fatta magari anni prima. Se quella password è utilizzata soltanto su quel sito, il problema resta circoscritto. Se è la stessa della posta elettronica, dei social network e dell'home banking, un incidente capitato a qualcun altro diventa un problema personale, e in modo automatico: le credenziali sottratte vengono provate da programmi su centinaia di servizi diversi nel giro di pochi minuti.

Da problema di attenzione a problema di organizzazione

La distinzione è utile perché cambia il tipo di rimedio. Difendersi dalle truffe è una questione di attenzione, e l'attenzione ogni tanto cala: al termine di una giornata di lavoro, con il telefono in mano e la testa altrove, chiunque può cliccare dove non avrebbe dovuto. Difendersi dalle violazioni subite da altri non è invece una questione di attenzione, ma di organizzazione, e l'organizzazione si imposta una volta sola.

In concreto significa affidarsi a uno strumento di gestione password : una credenziale diversa, lunga e casuale per ogni servizio, generata dal programma e non dalla fantasia dell'utente, custodita dietro un'unica frase d'accesso. Non dovendo ricordarle, viene meno anche il motivo per cui le si riciclava, e se una finisce in un archivio violato il problema resta limitato a quel singolo account.

Le misure di base

Tre accorgimenti coprono la maggior parte dei casi. Il primo è utilizzare una password diversa per ogni servizio, così da trasformare una violazione altrui in un fastidio circoscritto anziché in un problema esteso. Il secondo è attivare l'autenticazione a due fattori, in modo che una credenziale sottratta non sia sufficiente ad accedere. Il terzo è continuare a seguire l'indicazione della Polizia: nessun operatore, di nessuna banca e di nessun ente, chiederà mai password o codici di sicurezza per telefono.

Le segnalazioni continueranno ad arrivare e gli avvisi delle forze dell'ordine pure. Ma tra il momento in cui una password esce da un archivio e quello in cui qualcuno prova a utilizzarla passano ore, a volte minuti. In quella finestra l'attenzione non entra in gioco: conta soltanto la scelta fatta in anticipo, cioè quanti servizi quella singola chiave sia in grado di aprire.

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