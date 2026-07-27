CICLISMO / Elisa Balsamo è seconda al Giro di Polonia, sabato la peveragnese sarà al via del Tour de France

Dopo il glorioso Giro Women e il lungo periodo di preparazione, Elisa Balsamo è tornata alle competizioni. Nel fine settimana, la 28enne di Peveragno ha infatti partecipato al Tour de Pologne Women, andato in scena da venerdì 24 a ieri, domenica 26 luglio.

La portacolori della Lidl-Trek ha fin da subito destato ottime impressioni, concludendo la breve corsa a tappe polacca in seconda posizione in classifica generale.

A trionfare è stata la fuoriclasse Lorena Wiebes, che ha preceduto la piemontese di 20 secondi (ritardo maturato a causa dell’ingente somma di abbuoni collezionati dall’olandese); il terzo gradino del podio è andato all'irlandese Lara Gillespie, giunta a 23” dalla vincitrice. Per Wiebes è arrivata un’incredibile tripletta con tre affermazioni in altrettanti sprint.

Nella prima frazione, la Balsamo non è riuscita a partecipare alla volata finale, complice una caduta nelle ultime fasi di gara che ha disorganizzato i treni, concludendo tuttavia la prova nel gruppo principale. Il giorno seguente, sabato, Elisa si è prontamente riscattata giungendo terza sul traguardo di Lubartów dietro alle sole Wiebes e Gillespie. Infine, nella terza e ultima tappa con arrivo a Lublino, la cuneese ha sfiorato il successo venendo battuta dalla già citata olandese.

Ora, per l’ex campionessa del mondo, si prospetta una settimana di recupero e allenamenti in vista del Tour de France Femmes: la quinta edizione della “Grande Boucle” scatterà infatti sabato da Losanna (Svizzera) e, con ogni probabilità, Elisa Balsamo sarà al via della corsa transalpina. L’obiettivo per la peveragnese sarà quello di ottenere il primo successo al Tour, in una stagione per lei già storica grazie alle quattro vittorie parziali conquistate al Giro d'Italia Women.