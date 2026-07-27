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Attualità | 27 luglio 2026, 11:41

Accolto il ricorso degli ambientalisti: il Tar del Piemonte sospende la caccia al colombaccio in preapertura

Sotto accusa il calendario venatorio 2026/2027 approvato dalla Giunta Regionale del Piemonte. L'esame del merito è stato fissato per mercoledì 9 settembre

Accolto il ricorso degli ambientalisti: il Tar del Piemonte sospende la caccia al colombaccio in preapertura

Il Tar del Piemonte ha accolto parzialmente la richiesta di sospensiva presentata dalle associazioni ambientaliste e animaliste Enpa, Oipa, Federazione Nazionale Pro Natura e Pan Pro Natura Animali nell'ambito del ricorso promosso contro la Giunta Regionale del Piemonte per l'annullamento del calendario venatorio 2026/2027.

Con l'ordinanza depositata sabato 25 luglio, il giudice monocratico ha disposto la sospensione dell'attività venatoria in preapertura riservata al colombaccio, che era stata programmata a partire da martedì 1° settembre 2026.

Al centro della battaglia legale, condotta con il patrocinio dello studio legale Fenoglio & Callegari del Foro di Torino, vi è il mancato recepimento delle indicazioni fornite dall'Ispra. Le associazioni contestano in particolare l'assenza del piano faunistico venatorio regionale, l'apertura della caccia a specie in declino e le immissioni di fauna d'allevamento, ritenendo insufficienti le motivazioni presentate dalla Regione per discostarsi dal parere tecnico.

I giudici amministrativi torneranno a pronunciarsi sulla stagione di caccia nella camera di consiglio in programma mercoledì 9 settembre

Redazione

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