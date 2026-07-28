CALCIO FEMMINILE / Dal Pedona Calcio alla Juventus Woman: la giovanissima Morgana Zampini vola in bianconero

Un importante traguardo per il vivaio del Pedona Calcio. Il giovane talento Morgana Zampini, classe 2015, ha ufficialmente firmato con la Juventus Woman e dalla prossima stagione vestirà la maglia bianconera nel campionato Under 13.
Un risultato che premia l'impegno quotidiano, la crescita tecnica e la determinazione dimostrate dalla giocatrice dentro e fuori dal campo.
Il passaggio al club torinese rappresenta un motivo di grande soddisfazione per l'intero ambiente della società borgarina, dai dirigenti ai tecnici, fino ai compagni di squadra e alla famiglia, che l'hanno accompagnata nel suo percorso sportivo.
La società del Pedona Calcio augura a Morgana un futuro ricco di successi, con la certezza che porterà con sé i valori di rispetto, impegno e spirito di squadra appresi nel proprio cammino di crescita.