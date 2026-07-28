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Cronaca | 28 luglio 2026, 20:14

Incendio in una casa a Bagnasco, fiamme spente

Sul posto le squadre volontarie dei vigili del fuoco di Ceva e Garessio e i permanenti di Mondovì. Nessun ferito, una persona è riuscita a mettersi in salvo

Incendio in una casa a Bagnasco, fiamme spente

Paura oggi (martedì 28 luglio) a Bagnasco, dove un incendio è divampato all'interno di una casa indipendente.

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco volontari di Ceva e Garessio, affiancate dai Vigili del fuoco permanenti di Mondovì, che hanno provveduto a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l'edificio.

Fortunatamente non si registrano feriti. La persona che si trovava all'interno dell'abitazione è riuscita a uscire autonomamente prima che l'incendio si estendesse.

Una volta spento il rogo, i Vigili del fuoco hanno avviato le operazioni di bonifica per eliminare eventuali focolai residui e garantire la completa messa in sicurezza dell'immobile. Restano da accertare le cause che hanno provocato l'incendio.

redazione

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