Bra, il Comune celebra Pietro Panero campione italiano di bocce

Questa mattina, martedì 28 luglio 2026, la Giunta comunale ha ricevuto i componenti del Direttivo della Bocciofila di Bra.
L'occasione sono state le congratulazioni a Pietro Panero, membro del direttivo, per la sua recente vittoria nei campionati italiani di categoria C.
"Oltre a congratularci per questo bellissimo risultato", commenta il sindaco Gianni Fogliato, "si è discusso della possibilità di dare vita a diverse iniziative, anche a livello territoriale, per avvicinare i giovani al gioco delle bocce".
All'incontro ha preso parte anche il consigliere comunale delegato alle politiche dello sport Ettore Sanino