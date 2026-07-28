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Sport | 28 luglio 2026, 16:44

Bra, il Comune celebra Pietro Panero campione italiano di bocce

Incontro in Giunta con la Bocciofila: focus su iniziative per avvicinare i giovani a questo sport

Bra, il Comune celebra Pietro Panero campione italiano di bocce

Questa mattina, martedì 28 luglio 2026, la Giunta comunale ha ricevuto i componenti del Direttivo della Bocciofila di Bra. 

L'occasione sono state le congratulazioni a Pietro Panero, membro del direttivo, per la sua recente vittoria nei campionati italiani di categoria C. 

"Oltre a congratularci per questo bellissimo risultato", commenta il sindaco Gianni Fogliato, "si è discusso della possibilità di dare vita a diverse iniziative, anche a livello territoriale, per avvicinare i giovani al gioco delle bocce". 

All'incontro ha preso parte anche il consigliere comunale delegato alle politiche dello sport Ettore Sanino

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