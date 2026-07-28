Tangenziale di Fossano: venerdì 31 luglio la riapertura del raccordo fra la città e località Boschetti

Durante il Consiglio comunale di ieri, lunedì 27 luglio, il sindaco Dario Tallone ha comunicato la riapertura per venerdì 31 luglio del raccordo tra Fossano Centro e località Boschetti, in particolare del tratto di tangenziale (la SS231 di Santa Vittoria) lungo il viadotto La Reale, nel quale sono state sostituite 20 campate.

Il blocco, iniziato sabato 25 luglio alle 8, “è stato necessario sia in entrata, sia in uscita – come ha ammesso lo stesso primo cittadino- per terminare anche l’installazione di nuovi guard-rail e il tracciamento di tutta la segnaletica orizzontale e verticale”.

“Poi le operazioni si sposteranno sul raccordo su via Villafalletto. – ha ancora specificato – In generale i lavori stanno procedendo come da cronoprogramma, quindi la speranza di vedere presto concluso anche l’innesto su via Villafalletto, un’arteria importante della mobilità extra-cittadina, è concreta. In questo si alleggerirà il più possibile il traffico da Fossano”.