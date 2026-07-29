Cultura a Cuneo, dalla Fondazione Crc 70 mila euro per il Complesso Monumentale di San Francesco destinati alla valorizzazione, accessibilità e innovazione

Ammonta a 70mila euro complessivi per il biennio 2026/2027 il contributo che la Fondazione Crc destinato al Comune e rivolto al complesso monumentale di San Francesco a Cuneo. Il finanziamento è arrivato alla conclusione dell'iter del progetto culturale che punta alla valorizzazione, all'accessibilità e innovazione del Complesso.

Fra le sedi culturali più prestigiose della città, il Complesso Monumentale di San Francesco – Museo Civico di Cuneo, è un bene culturale di pregio infatti, che l'ente valorizza "con un piano di promozione efficace e adatto a target specifici di visitatori".

Le nuove risorse saranno impiegate su tre direttrici principali quali la valorizzazione con mostre ed esposizioni di respiro nazionale e internazionale, rafforzamento delle attività didattiche e valorizzazione delle architetture storiche del complesso. Ampio spazio anche sul fronte dell'accessibilità dove si prevedono interventi concreti per rendere il museo totalmente fruibile e inclusivo, abbattendo barriere fisiche, cognitive e sensoriali come percorsi tattili, supporti Lis e guide semplificate.

Infine per quanto riguarda l'innovazione è prevista l'adozione di strumenti tecnologici all'avanguardia, realtà aumentata e percorsi interattivi per coinvolgere attivamente il pubblico, a partire dalle scuole e dalle giovani generazioni.

Soddisfatta per l'approvazione del progetto l'assessora alla Cultura del comune di Cuneo, Cristina Clerico. "Il complesso monumentale di San Francesco, sottolinea al nostro giornale, è il nostro monumento nazionale, uno dei cuori pulsanti della Cultura in città. Dall’autunno sarà in dialogo con Palazzo Santa Croce- Esseci, creando così un polo culturale poliedrico e dinamico".

Il finanziamento permetterà all'Ente quindi di proseguire un percorso virtuoso attraverso la creazione di eventi che mirano a coinvolgere non solo le giovani generazioni, ma anche la comunità scientifica.

"Da alcuni anni, spiega l'assessora Clerico, la valorizzazione del complesso monumentale di San Francesco, nel cui contesto è inserito il Museo civico, avviene anche attraverso gli eventi divulgativi a tema archeologico. In particolare, attraverso il Festival del cinema archeologico, progetto che condividiamo con la rivista 'Archeologia viva', punto di riferimento per gli appassionati della materia. Il contributo di Crc ci consente di confermare e implementare di anno in anno questo appuntamento, di altissimo livello scientifico e al contempo molto accessibile, in cui l'archeologia è raccontata attraverso documentari non altrimenti disponibili che consentono di esplorare scoperte e approfondimenti recenti sui campi più vari, cangianti di anno in anno. Oltre ai documentari, il festival propone talk con grandi personaggi dell’archeologa, dagli studiosi ai responsabili degli enti di tutela, consentendo approfondimenti sempre gustosi e mai scontati".