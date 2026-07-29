Mombasiglio, nuovi disservizi per la consegna dei pannoloni agli anziani. Il sindaco: "Siamo esasperati"

Nuovi disservizi, vecchia storia per il comune di Mombasiglio dove, per l'ennesima volta in pochi mesi, si segnalano problematiche relative alla consegna dei pannoloni destinati ad anziani e non autosufficienti (leggi qui).

"I plichi in alcuni casi non sono stati proprio consegnati - spiega il sindaco, Basilio Buzzanca -. Il servizio continua a funzionare male o in alcuni casi non funziona affatto, giusto nella data del 20 luglio, ho ricevuto una segnalazione da un cittadino il quale lamentava la mancata consegna del plico dal mese di giugno. Come già ribadito si tratta di persone anziane già disagiate a causa di malattie e avanzata età, e di persone parzialmente o totalmente non autosufficienti, spesso con pensioni minime che non bastano nemmeno a comprare l'occorrente per una dignitosa sopravvivenza, pertanto l'aggravio della spesa per provvedere in autonomia all'acquisto del manufatto, spesso li mette in forti difficoltà".

Il primo cittadino ha quindi scritto alla società incaricata alla distribuzione.

"I nostri uffici - conclude il primo cittadino - rimangono a disposizione e continueremo a monitorare la situazione per successivi provvedimenti".