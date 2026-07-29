Caldo in intensificazione sulla Granda: da oggi scatta l'allerta, nel Cuneese da giovedì disagio forte

Dopo una tregua durata pochissimo, l’estate torna a farsi rovente anche in provincia di Cuneo.

Da oggi, mercoledì 29 luglio, prende il via una nuova e intensa ondata di calore che, secondo le previsioni di Arpa Piemonte, accompagnerà il territorio per diversi giorni, con temperature in progressivo aumento e un crescente disagio dovuto alla combinazione di caldo e umidità.

A determinare questa fase meteorologica è un vasto promontorio anticiclonico di origine subtropicale, che sta interessando il bacino del Mediterraneo e gran parte dell'Europa centro-meridionale, garantendo condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato. Solo sulle zone alpine potranno svilupparsi isolati rovesci o temporali, soprattutto tra la fine della settimana e l'inizio della successiva.

Per il Piemonte si tratta della quarta ondata di calore della stagione, dopo quelle registrate a fine maggio, a metà giugno e nel mese di luglio. Le temperature, sia minime sia massime, sono destinate ad aumentare giorno dopo giorno almeno fino a venerdì. Se i valori più elevati, fino a 36-37 gradi, sono attesi sul Piemonte orientale, anche la provincia di Cuneo dovrà fare i conti con un caldo intenso e persistente.

L'aspetto che preoccupa maggiormente è il progressivo aumento del disagio bioclimatico.

Già oggi, mercoledì 29 luglio, Cuneo entra nella fascia di disagio moderato (livello arancione) insieme ad altri capoluoghi piemontesi.

Da giovedì 30 luglio la situazione è destinata a peggiorare ulteriormente: il capoluogo della Granda passerà infatti al livello rosso, indicativo di un disagio forte, insieme a Torino, Alessandria, Novara e Vercelli.

Secondo Arpa Piemonte, l'ondata di calore non si esaurirà con il fine settimana.

Anzi, tra lunedì e martedì della prossima settimana potrebbe raggiungere il suo picco, con temperature che in alcune zone della regione potranno avvicinarsi o addirittura superare i 38-39 gradi e minime notturne localmente vicine ai 25 gradi, rendendo difficile anche il riposo durante le ore notturne.