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Attualità | 29 luglio 2026, 15:52

Caldo in intensificazione sulla Granda: da oggi scatta l'allerta, nel Cuneese da giovedì disagio forte

È in arrivo la quarta ondata di calore dell'estate. Temperature in costante aumento almeno fino alla prossima settimana, con notti sempre più afose e livelli di disagio elevati anche nel capoluogo e in provincia

Caldo in intensificazione sulla Granda: da oggi scatta l'allerta, nel Cuneese da giovedì disagio forte

Dopo una tregua durata pochissimo, l’estate torna a farsi rovente anche in provincia di Cuneo. 

Da oggi, mercoledì 29 luglio, prende il via una nuova e intensa ondata di calore che, secondo le previsioni di Arpa Piemonte, accompagnerà il territorio per diversi giorni, con temperature in progressivo aumento e un crescente disagio dovuto alla combinazione di caldo e umidità. 

A determinare questa fase meteorologica è un vasto promontorio anticiclonico di origine subtropicale, che sta interessando il bacino del Mediterraneo e gran parte dell'Europa centro-meridionale, garantendo condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato. Solo sulle zone alpine potranno svilupparsi isolati rovesci o temporali, soprattutto tra la fine della settimana e l'inizio della successiva.

Per il Piemonte si tratta della quarta ondata di calore della stagione, dopo quelle registrate a fine maggio, a metà giugno e nel mese di luglio. Le temperature, sia minime sia massime, sono destinate ad aumentare giorno dopo giorno almeno fino a venerdì. Se i valori più elevati, fino a 36-37 gradi, sono attesi sul Piemonte orientale, anche la provincia di Cuneo dovrà fare i conti con un caldo intenso e persistente.

L'aspetto che preoccupa maggiormente è il progressivo aumento del disagio bioclimatico

Già oggi, mercoledì 29 luglio, Cuneo entra nella fascia di disagio moderato (livello arancione) insieme ad altri capoluoghi piemontesi. 

Da giovedì 30 luglio la situazione è destinata a peggiorare ulteriormente: il capoluogo della Granda passerà infatti al livello rosso, indicativo di un disagio forte, insieme a Torino, Alessandria, Novara e Vercelli.

Secondo Arpa Piemonte, l'ondata di calore non si esaurirà con il fine settimana

Anzi, tra lunedì e martedì della prossima settimana potrebbe raggiungere il suo picco, con temperature che in alcune zone della regione potranno avvicinarsi o addirittura superare i 38-39 gradi e minime notturne localmente vicine ai 25 gradi, rendendo difficile anche il riposo durante le ore notturne.

redazione

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