Nuova navetta elettrica gratuita in Valle Vermenagna: collegamenti tra Vernante, Limone e Palanfrè

Un nuovo servizio di mobilità sostenibile prende il via in Valle Vermenagna grazie alla collaborazione tra i Comuni di Vernante e Limone Piemonte. Dal 1° al 30 agosto sarà attiva tutti i giorni una navetta elettrica gratuita che collegherà Vernante, Limone Piemonte e la borgata di Palanfrè, offrendo a residenti e turisti un’alternativa pratica ed ecologica agli spostamenti in auto.

L’iniziativa nasce dalla convenzione sottoscritta dai due Comuni per la gestione condivisa del mezzo elettrico acquistato dall’Unione Montana Valle Stura nell’ambito della Green Community “MAR GREEN – Marittime, le Alpi che si affacciano sul Mediterraneo”, finanziata dal PNRR. Il Comune di Vernante è stato individuato come capofila operativo per la gestione del servizio, che rappresenta un primo passo verso un sistema integrato di mobilità a servizio della valle.

L’obiettivo è duplice: da un lato incentivare forme di trasporto sostenibile, dall’altro migliorare l’accessibilità alle località montane, contribuendo alla valorizzazione delle risorse naturalistiche e turistiche del territorio.

Il servizio sarà articolato su più corse giornaliere. Al mattino la navetta partirà alle 9 da Vernante in direzione Palanfrè, per poi rientrare e proseguire verso Limone Piemonte, dove sono previste corse circolari tra Piazza del Municipio e la zona Maneggio dalle 10 alle 12. A mezzogiorno il percorso si invertirà con ritorno verso Vernante e nuova corsa per Palanfrè.

Nel pomeriggio le corse riprenderanno alle 14.30 da Palanfrè verso Vernante e Limone, con ulteriori collegamenti interni a Limone tra le 15 e le 17. Il servizio si concluderà in serata con il rientro progressivo verso Vernante e Palanfrè, con ultima corsa e fine servizio alle 18.15.

La navetta sarà gratuita per tutto il mese di agosto e rappresenta una fase sperimentale. A settembre il servizio proseguirà in modalità a chiamata, previa prenotazione presso gli Uffici Turistici di Vernante e Limone Piemonte.